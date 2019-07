El economista de la Universidad de Columbia, Guillermo Calvo, cuestionó al gobierno de Mauricio Macri, al que caracterizó de "muy poco confiable, que no comunica bien, y políticamente incompetente", y advirtió que un eventual nuevo mandato de Cristina Kirchner "puede ser más creíble" que uno de Cambiemos.

En entrevistas concedidas a medios chilenos en el marco de unas jornadas organizadas por el Banco Central del país trasandino, el académico mundialmente conocido por haber predicho la crisis del Tequila señaló que "de repente Cristina es lo mejor que le puede pasar al país, curiosamente".

"Si Argentina no le paga al FMI, el FMI se funde", alertó el economista, que tampoco ahorró críticas contra el organismo de crédito multilateral. Según Calvo, el préstamo récord por más de US$50.000 millones que consiguió la Argentina por parte del Fondo "tiene que ver mucho con la presión de Donald Trump, fue muy político todo esto". "Han puesto al Fondo en una situación financieramente delicada, corre mucho riesgo con un gobierno argentino que resultó ser muy poco confiable, no por mentir sino porque no comunica bien", fustigó.

"El mercado se pondrá más nervioso si piensa que Fernández- Fernández va a ser gobierno, pero no estoy seguro de que sea más peligroso. Lula en su primer mandato había dicho que iba a repudiar la deuda, pero cuando llegó hizo un ajuste más fuerte del que le pidió el Fondo. Cristina puede llegar y decir que la culpa la tiene Macri, ¿pero a quién le va a echar la culpa Macri?", concluyó.