Tras darse a conocer la renuncia del ministro de Economía Nicolás Dujovne y que en su reemplazo asumirá Hernán Lacunza, el economista y ex director del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional ( FMI) Claudio Loser sostuvo hoy que el cambio "genera incertidumbre" en la relación del Gobierno con el organismo, aunque consideró que el FMI no suspenderá los desembolsos ya acordados.

Teniendo en cuenta que en septiembre el organismo deberá desembolsar US$5.400 millones restantes del acuerdo, el ex director del Departamento Occidental de del Fondo señalo: "Siempre existe la posibilidad de que se suspendan los desembolsos del FMI, pero no creo se corte en este momento. La magnitud de las últimas medidas económicas no es tan grande como para hacer descarrilar el acuerdo".

Aunque Loser sostuvo que, "la renuncia de Dujovne genera mayores incertidumbres en la relación con el FMI", y agregó: "No creo que el cambio de Dujovne por (Hernán) Lacunza sea el más afortunado", enfatizó.

Del amor a una relación "muy razonable"

En septiembre del año pasado, durante una cena de gala en la que el think tank Atlantic Council le entregó un premio, Mauricio Macri confesó que con la entonces directora del FMI Christine Lagarde "hemos empezado una gran relación, que espero que funcione muy bien y que termine con toda la Argentina enamorada de Christine".

En ese sentido, el economista expresó además que en un eventual Gobierno de Alberto Fernández, "no va a haber una relación de amor con el Fondo Monetario, pero sí puede haber una relación muy razonable".

En este marco, Loser comentó que el resultado de las elecciones PASO "aumentó la incertidumbre respecto a las políticas económicas que se van a seguir desde el Gobierno. Fue una sorpresa para todo el mundo, un llamado de atención del electorado".

"La reacción de los agentes económicos creó problemas muy serios la última semana. Había un riesgo de que si ganaba Fernández podía haber problemas, pero sin embargo (el candidato a presidente por el Frente de Todos) dio señales claras", enfatizó el economista.

Afirmó además que la situación económica del país "se complicó por la reacción asustada del Gobierno nacional", luego de las primarias.