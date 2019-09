Las petroleras salieron ayer al unísono a reclamar políticas de largo plazo para el sector, desarrollo de infraestructura y la vuelta a la liberalización del precio de los hidrocarburos, y condicionaron a esos factores y a la estabilización de la economía las inversiones en Vaca Muerta. Una marcada de cancha para un eventual Gobierno de Alberto Fernández y una nueva crítica al congelamiento del precio de los combustibles de Mauricio Macri.

Estos planteos salieron de la boca de ejecutivos de algunas de las mayores empresas nacionales e internacionales que operan en Argentina, en el marco de la exposición Argentina Oil&Gas organizada por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas en La Rural, de la que participó BAE Negocios. Allí, hablaron Alejandro Bulgheroni, Chairman de Panamerican Energy (PAE), la mayor petrolera privada del país; Sean Rooney, presidente de Shell Argentina; Germán Macchi, director de Pluspetrol; Daniel De Nigris, de ExxonMobil Argentina; Horacio Turri, director ejecutivo en Pampa Energía; Alberto Matamoros, director de Geopark; y Mariano Gargiulo, presidente para América del Sur de Baker Hughes, una de las mayores proveedoras de servicios petroleros del mundo.

Los CEOs de Shell y ExxonMobil destacaron el gran potencial de Vaca Muerta tanto en gas como en petróleo no convencionales y coincidieron en que alcanzaron niveles de rendimiento similares a los obtenidos por sus empresas en la cuenca de Permian, el mayor campo petrolero de Estados Unidos.

Sin embargo, los distintos representantes condicionaron sus inversiones a la estabilización macroeconómica, el mantenimiento de determinadas políticas sectoriales, como la garantía de "precios competitivos" y el desarrollo de la infraestructura necesaria para exportar, como el gasoducto que conectará Neuquén con Salliqueló, las plantas de licuefacción de gas para transportarlo al exterior y el tren a Vaca Muerta.

"Es necesario mantener la estabilidad del marco regulatorio porque por los altibajos se pierde la eficiencia alcanzada", planteó De Nigris. En esa línea, Macchi advirtió: "Proyectos no faltan. Pero hablar de planes e inversiones es complejo. Para no perder un tren que venía a toda velocidad, como Vaca Muerta, se necesita infraestructura, mercados, acceso al financiamiento y solucionar la macroeconómica. Esperemos que no quede como la gallina de los huevos de oro que nunca fue".

El encargado de cerrar el encuentro fue Bulgheroni, que remarcó: "En Argentina pasó muchas veces que se manipuló el precio del gas y se llegó a resultados no queridos". "Ahora nos vamos a concentrar en petróleo porque en gas podemos producir más pero no tenemos medios de evacuación porque hay un desfase entre las obras de infraestructura y las de producción", señaló.

Indirectamente, apuntaron a incidir en las políticas sectoriales que despliegue un potencial mandato del Frente de Todos, que considera clave el desarrollo energético como vía para generar un mayor ingreso de divisas. Si bien aún no han anunciado un plan concreto, este diario ya informó que su equipo económico trabaja en un programa que, sin volver al congelamiento de 2004-2014, lleve a pesificar las tarifas.

Además, cargaron contra el decreto de Macri que, tras el estallido de la corrida, fijó el precio de los combustibles por 90 días. Hasta ese momento, estas compañías disfrutaron de las políticas impulsadas por e actual Gobierno: la liberalización del precio del crudo y la dolarización de las tarifas del gas, que en cuatro años subieron más de 2.400% y debieron pagar las familias y las industrias.