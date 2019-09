San Juan, enviado especial

De cara al pacto social que postula Frente de Todos, hoy el referente económico del candidato presidencial Alberto Fernández, Matías Kulfas, viajó a San Juan para formar parte del Tercer Coloquio Industrial de la UIA. Integrará mesas de debates con líderes del sector.

Por la mañana Kulfas se reunió con el Ministro de Hacienda y Finanzas de San Juan, Roberto Gattoni. En medio del encuentro, interrumpido para dar lugar a una conferencia de prensa, Kulfas apuntó al gobierno de Cambiemos y señaló que el error clave fue "de diagnóstico". "Creyeron que la inflación se arreglaba con política monetaria y terminaron duplicándola", dijo.

Además afirmó que desde la debacle cambiaria el eje sólo está puesto en estabilizar. Al respecto señaló: "Argentina tiene un problema estructural de falta de dólares. Cada vez que crece la economía, por cada punto de esa mejora también suben tres puntos las importaciones y a eso se l. suma la demanda de dólares para ahorro. Así nos quedamos sin combustible para seguir creciendo".

Y agregó: "Esto no se resuelve ni con deuda ni con cepo sino con una estrategia exportadora. Tenemos que duplicar las exportaciones en cuatro o cinco años. Es factible. Con Vaca Muerta, los servicios tranzables, la minería y agroindustria. No es sencillo. Los desajustes que deja el gobierno complican. Pero además del corto, tenemos que pensar en el largo plazo. Si no siempre vamos a estar viendo cómo refinanciar. Necesitamos un plan".

Kulfas también se refirió al cepo cambiario. Si bien se mostró de acuerdo con su implementación en un momento de desesperación frente a la crisis cambiaria posterior a las PASO, destacó que es fundamental encontrar un término medio. Ni la completa desregulación de los años de Cambiemos ni el mencionado cepo.

Sostuvo: "El cepo no es la mejor herramienta para funcionar en forma permanente.Fue razonable frente a la inestabilidad cambiaria porque afrontaba una crisis de confianza que hacía peligrar las reservas. Para lo permanente uno ve por ejemplo el anteceente de la regulacion entre 2002 y 2011. Habia regulaciones, se exigía liquidar exportaciones, había un límite razonable a la compra de dólares para atesoramiento. Y a la par había crecimiento económico".

Te puede interesar:

Sobre la continuidad de la medida en caso de que Frente de Todos sea gobierno, dijo: "Habrá que analizar la situación en particular. No creo que haya que ser ideológico sino pragmático. Hay puntos intermedios que ayuden a tener relaciones internacionales virtuosas".

La agenda de Kulfas con industriales, la pata empresaria del pacto social, continuará por la tarde".