El próximo jueves el Indec informará el IPC de julio que, según el promedio de las estimaciones privadas, se habría ubicado en 2,4%. De confirmarse, aunque permanecería en un nivel aún muy elevado, la inflación hilvanaría su cuarto mes consecutivo de desaceleración. Sin embargo, los analistas advierten que la curva descendente podría interrumpirse en agosto luego de que el dólar escalara 9% en las últimas cuatro semanas hasta los $46,47.

Los especialistas consultados en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central calcularon que tanto el IPC de julio como el de agosto se ubicaría en 2,4%, un número similar al planteado por la mayoría de las consultoras sondeadas por BAE Negocios. De confirmarse, la medición interanual se sostendría en 52,6%.

El alza cambiaria de 9% en las últimas cuatro semanas le puso un piso a la desinflación

La devaluación de los últimos días, alimentada por un contexto externo más convulsionado que impactó con particular fuerza en Argentina por sus propias debilidades, parece haberle puesto un piso a la desaceleración. Y para lo que resta del mes será clave cómo reaccione el mercado -hoy inclinado a favor del oficialismo- después de las PASO ya que una nueva corrida podría dar lugar a un nuevo salto inflacionario.

El analista de Eco Go, Juan Ignacio Paolicchi, planteó que la suba del dólar acumulada desde mediados de julio "no va a permitir desinflar en la medida en la que esperaba el Gobierno si el tipo de cambio se mantenía quieto". Y amplió: "La inflación de julio nos dio 2,3% y creemos que agosto va a estar cerca porque no hay mucho impacto de regulados y comenzó con un arrastre chico desde el mes anterior. Por eso, con lo que aumentó estos días, difícilmente haya un salto inflacionario fuerte, como el que hubo después de las anteriores corridas".

El haber congelado las tarifas eléctricas y diferido las de gas para diciembre en clave electoral le resta presión a estos meses, al igual que el desdoblamiento del impuesto a los combustibles para evitar un aumento en las naftas previo a las primarias. Sin embargo, las previsiones privadas marcan que el Gobierno no logrará que el IPC perfore el 2% en agosto, uno de los objetivos que buscaba con estas medidas.

En ese sentido, la economista jefe de la Fundación Capital, Irina Moroni, consideró que "de continuar la inestabilidad cambiaria, puede presionar los registros de agosto y de septiembre, específicamente sobre la núcleo, más allá del 2,6%". Es que, como ya ocurrió en 2018 y en los sacudones de marzo y abril, la devaluación se traslada muy rápidamente al precio de los alimentos, el rubro más sensible en términos sociales.

Andrés Asiain, director del CESO, adelantó que en la primera semana de agosto la inflación se estabilizó en 2,5%. Un nivel alto nivel que podría extenderse a fin de mes si el dólar se mantiene en torno a este nivel cercano al pico de abril. Pero esto es temporal porque después de las PASO o después de octubre va a haber una devaluación más fuerte y ahí se va a acelerar la inflación nuevamente". De hecho, para evitar un salto cambiario mayor el BCRA tuvo que subir la tasa 4,67 puntos durante las últimas 14 ruedas hasta el actual 63,38% (ver página 3).

En el corto plazo, para Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, que estimó 2,4% de inflación tanto para julio como agosto, "todo dependerá del domingo". Y apuntó: "Si el oficialismo tiene un buen resultado, que es lo que espera el mercado, es probable que las tensiones cedan, aún cuando el clima internacional siga agitado, y que la desaceleración de la inflación siga. En cambio, si el Frente de Todos se perfila como ganador, el tipo de cambio va a subir y, dado que ya superaría los anteriores máximos nominales, posiblemente aceleraría la inflación".