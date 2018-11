El Indec publicará este viernes el dato de actividad de septiembre, mes que se consolidaría como el segundo peor del año, apenas superado por la brutal caída que generó la sequía en abril. En septiembre impactó de lleno la devaluación del tipo de cambio que comenzó a fines de agosto y fue de más del 30%. Al impacto en los precios y el poder adquisitivo se le sumó la incertidumbre que generó la propia crisis cambiaria y juntos provocaron un mal desempeño en los sectores clave. Se registrarían caídas en la industria, la construcción y el comercio.

El informe del Estimador Mensual de Actividad Económica ( EMAE), que publicará el Indec el viernes, no traería buenas noticias. Definitivamente fue un mes negativo para la producción. Los analistas esperan una caída, en la comparación libre de estacionalidad contra agosto, en torno al 2%. Números más, números menos. Y ahí un detalle: si la caída supera al 2,3%, el trimestre cerrará en números negativos y la economía habrá entrado técnicamente en recesión. El dato es meramente estadístico pero el Gobierno tendrá un ojo puesto ahí.

En algo coincidieron los economistas consultados por BAE Negocios: no les importa si el número del tercer trimestre termina unas décimas arriba (para que la recesión sea técnica, dos trimestres consecutivos deben dar negativos en la comparación desestacionalizada) sino que todos los indicadores dan señales de recesión. "Ya estamos en condiciones de decir que estamos en recesión. No importa lo de los dos trimestres. El desempleo va a subir por encima de 10%, la actividad va a caer 3% y a dejar un arrastre de 4%. Lo otro se trata de un efecto estadístico", dijo el analista de Eco Go, Juan Paolicchi, quien además sostuvo que, más allá de la magnitud de la caída, "septiembre fue peor que agosto". Además, señalaron, los datos de julio y agosto son provisorios, por lo cual el Indec podría corregirlos y la cuenta cambiaría.

El director socio de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez, sostuvo: "En septiembre dieron muy mal construcción e industria, también el inmobiliario, los servicios en general. Eso va a pegar de lleno y la recuperación del agro después de la sequía en septiembre ya pegará menos. Va a impactar todo el mal desempeño por la volatilidad macro de agosto-septiembre. Eso implica dos cosas: volatilidad de precios relativos y tasa. Los actores no saben cuáles son los precios relativos y hay un alto nivel de incertidumbre. Como no saben qué va a pasar, posponen decisiones de inversión y consumo. Va a dar mal y me sorprendería que no termine dando mal".

Efectivamente los principales indicadores que conformarán al EMAE de septiembre ya fueron publicados por el propio Indec y mostraron números muy negativos. El Estimador Mensual Industrial (EMI) de septiembre dio una contracción de 11,5%. Aunque la comparación es interanual, septiembre mostró mucha aceleración contra el 5,6% de caída en agosto. Y también el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) tuvo la primera caída, de 4,2%, tras el auge de la obra pública, que comenzó a frenar por el ajuste.

"Considero que septiembre va a dar un número importante de caída porque los cuatro rubros que componen el 70% del EMAE son la construcción, la industria, el comercio y el agro. Para calcular el EMAE se toma el ISAC, que dio mal, porque la construcción viene floja. Para la industria se toma el EMI, que dio pésimo en septiembre, y si se mira el dato de la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII) se confirma el retroceso. Además el agro en septiembre no pondera tanto y aunque tiene signos de vitalidad no creo que logre compensar. También está dando mal el comercio en general, por la caída del salario real. En suma, todo eso podría dar una retracción de la actividad en torno al 2%", afirmó el economista Guido Lorenzo.

En ese sentido, el economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, coincidió y agregó que además "septiembre fue el primer mes de balanza comercial positiva, por el desplome de las importaciones. El salto cambiario de agosto provocó inflación y pérdida poder adquisitivo pero también incertidumbre ya que no se sabía lo que iba a pasar. Fue un mes bastante malo y si no hubiese estado la sequía se trataría del peor mes del año".