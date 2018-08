Si ayer le faltaba un crítico al equipo económico del Gobierno, ese era el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quien sostuvo que "para ordenar esta economía, que es un quilombo, necesitás un ministro de Economía". Así, el exfuncionario se refirió a las idas y vueltas protagonizadas por el Ministerio de Hacienda, el BCRA y el presidente Mauricio Macri en la lucha por ponerle un freno a la crisis cambiaria.

"Si no hay un responsable que tenga la visión general, se nos van a ir los desequilibrios. Si se elige el camino del gradualismo, exige un monitoreo", sostuvo Prat Gay, que estuvo al frente de Hacienda durante el 2016, año en el que se marcó el que hasta acá fue el récord de inflación desde la salida de la híper de principios de los 90.

Prat Gay afirmó: "No podés decirle al Fondo no necesito tu plata y al mercado decirle no necesito tu plata. Porque si mirás el acuerdo, lo que dijo la Argentina es deme solamente los primeros u$s15 mil millones, el resto no los necesito". Y agregó: "Si el Gobierno no entendió que en el mejor de los casos el programa del Fondo es de emergencia y que a eso le tenés que agregar un programa de desarrollo, estamos en problemas. Tocarle la puerta al Fondo es reconocer que no pudiste ponerte de acuerdo con el resto de la dirigencia política para solucionar los problemas".