El primer juicio que enfrenta el Estado argentino por la reestatización del sistema jubilatorio comenzó hace pocos días en el tribunal arbitral del CIADI, donde una de las compañías que formaron parte del sistema de capitalización privado, MetLife, busca resarcimiento por esa decisión tomada en 2008 por el gobierno de Cristina Fernández.

La primera audiencia tuvo lugar hace dos viernes, participaron ambas partes junto al tribunal constituido y fue sostenida de forma telefónica, una variante habitual en este tipo de arbitrajes para evitar costos operativos. De acuerdo a fuentes que participaron de la audiencia, la primera sesión sirvió para definir cuestiones formales, como la agenda procesal. Por el momento no hubo intercambios de argumentos legales sobre el litigio en sí. El "sujeto de disputa" declarado por la firma es "sistema de pensiones" y cita como justificativo a su reclamo el Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1991 entre Estados Unidos y la Argentina. Desde MetLife afirmaron a este diario que la demanda se inició "a fin de resguardar los derechos de sus accionistas" y que "habiéndose iniciado el referido proceso legal, presentaremos nuestros argumentos en dicha instancia y no haremos más comentarios sobre la materia", afirmaron. Metlife argumentará, por lo tanto, que el Estado argentino no respetó sus derechos como inversor al ejecutar la nacionalización de las AFJP y la estatización del sistema de jubilaciones.

Desde la nacionalización del sistema de pensiones en 2008, de las diez compañías del sistema de capitalización que quedaban en el país, seis decidieron acudir a la Justicia local para reclamar compensaciones aunque ninguna de las demandas tuvo aún un pronunciamiento de la Justicia. Las compañías que hasta fines de 2010 no iniciaron acciones judiciales en el país perdieron ese derecho por cuestiones de prescipción (como es el caso de MetLife), aunque mantuvieron como única posibilidad iniciar demandas en el exterior, por ejemplo ante el Ciadi, que depende del Banco Mundial. Debido a que el proceso está recién comenzado, aún no está claro cuál es el reclamo monetario que llevará adelante la compañía.

El tribunal fue constituido en febrero, con un integrante elegido por el demandate, el alemán Klaus Reichert, mientras que el mediador nombrado por el Estado argentino fue el abogado neocelandés Campbell McLachlan, que ya representó al país en el juicio que inició Urbaser y por el que el Estado fue sentenciado a abonar unos El presidente del tribunal es el canadiente Ian Binnie, ex juez de la Corte Suprema de ese país. Consultados por este diario, desde MetLife aseguraron que el desarrollo del laudo no afectará sus actividades en el país. "Valoramos nuestra larga trayectoria en la Argentina, a sus trabajadores y a sus más de dos millones de clientes y seguiremos trabajando en el país", comentaron. La Procuración del Tesoro, por su parte, no respondió consultas periodísticas sobre este tema.

De acuerdo al sitio web del tribunal arbitral, el país tiene pendiente unos 21 laudos arbitrales pendientes de resolución, principalmente en sectores de energía y minería.