El Banco Nación lanzó finalmente ayer nuevas líneas de crédito para motorizar la producción agrícola, ganadera y láctea, pero la propuesta no convence a fabricantes y contratistas, que demandan tasas más bajas.

El banco oficial -tal como había adelantado ya el lunes este diario- anunció préstamos con menores costos para la adquisición de maquinaria agrícola: una línea en dólares con una tasa del 3% y otra en pesos al 43% a cuatro años, que estarán disponibles durante los 4 días que dura la feria Expoagro, que se desarrollará hasta el viernes en Rosario. Este es un pedido que venía haciendo la industria, y en especial los contratistas; aunque desde el sector reclaman tasas en pesos más bajas y advierten que esto no logrará frenar al caída de las ventas.

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga señaló a BAE Negocios que "no se puede comprometer mucho tiempo las tasas en el actual contexto", aunque sigue en carpeta "la idea que tuvimos hace dos meses de ponerlo al 35%".

Desde la Cámara de Contratistas de la provincia de Buenos Aires, Fredy Simone, calificó la nueva herramienta financiera como "irrisoria". "Ofertar esto en la muestra es faltarle el respeto al contratista, dado que hace años venimos pidiendo una tasa cero y nos dan al 43%, está fuera de la realidad del sector", indicó.

La venta de maquinaria agrícola depende en un 70% de los créditos que dan los bancos a los productores. La falta de financiamiento complicó a la industria desde mayo pasado, lo que hace que las ventas hayan finalizado 2018 con una caída del 60% sobre 2017, con un derrumbe en el tercer trimestre del año pasado del 43,5 por ciento.

"Lo dado a conocer no es lo que se esperaba. Comprar un bien de capital con una tasa del 43% es muy caro, además no tiene sentido un crédito por 4 días", dijo desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), su presidente Raúl Crucianelli, quien además alertó que "ese tipo de promociones no son correctas dado que el comprador adquiere la máquinas por temporadas".

Para Fraga, el productor debe "aprovechar la línea en dólares"; sin embargo, el campo le escapa al dólar debido a los altos movimientos que tuvo el tipo de cambio en el último tiempo. Ante esto, el presidente del Nación se preguntó: "¿Y no le da más miedo (al ruralista) tomar un tasa en pesos del 43% cuando todos los economistas hablan de una suba del dólar en el año del 20% como mucho?".

El alza de la moneda norteamericana "es algo que se está dando en todo el mundo y en la Argentina estamos muy nerviosos, dado que no ayuda el actual contexto político por las próximas elecciones, y eso lo percibe el mercado", agregó.

Por lo pronto, ante la situación de alarma, empresas consultadas anticiparon que están reviendo la posibilidad de frenar inversiones antes de evitar el cierre de algún turno y esperar a ver qué tanto puede ayudar la cosecha, pero volvieron a advertir que sin incentivos de crédito es imposible.