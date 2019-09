Las limitaciones a la compra de dólares y a la transferencia de fondos al exterior establecidas por el Gobierno sobre el cierre de agosto empujan a empresas al "default técnico". Ya son dos las compañías que, a causa de los controles cambiarios, no pudieron pagar sus deudas a tiempo y aseguran que hay otras más "en problemas". En el mercado temen que estas dificultades también alcancen a provincias y al propio Estado Nacional.

La primera en sufrir las consecuencias del cepo fue Irsa. El lunes pasado la compañía del sector inmobiliario depositó los fondos correspondientes al pago de intereses y capital de sus obligaciones negociables (ON) Clase VII y Clase VIII que vencían ese día pero el dinero para los inversores internacionales, que fue girado a la caja compensadora Clearstream, todavía no llegó a manos de los acreedores. Es que la nueva normativa del BCRA prohíbe la transferencia de dinero por parte de personas jurídicas a cuentas de terceros.

Otra de las empresas que informó problemas para cumplir con su cronograma de vencimientos de deuda fue la alimenticia Yuspe (José Llenes), del Grupo Dulcor. En una nota enviada a BYMA, la firma comunicó que "debido a inconvenientes del Banco Galicia por la nueva normativa para comprar divisas, no se realizó el pago de Cupón número 2 de la ON Pyme Garantizada de la empresa" a los inversores. La compañía indicó que la entidad financiera ya pidió autorización al Banco Central pero la autoridad monetaria todavía no se expidió. Una vez recibido el visto bueno -señaló- "se hará efectivo el pago", que debía realizarse el 12 de septiembre.

Así, ambas compañías cayeron formalmente en "default técnico", lo que implica que tienen los recursos necesarios y la voluntad para pagar pero se ven impedidas de hacerlo por cuestiones técnicas.

El economista Fausto Spotorno confirmó las dificultades que están atravesando muchas compañías locales tras el cepo: "Conozco el caso de empresas que tienen los dólares en sus cuentas y no los están pudiendo girar para cumplir con los compromisos".

Las miradas están puestas ahora en los vencimientos en dólares de los próximos días. Esta semana el cronograma incluye el pago de intereses por sus ON de John Deere Financial, Raghsa, Plaza Logística y Roch. La siguiente será el turno de Banco Galicia, entre otras.