Mendoza

Enviado Especial

Con el dólar operando por tercer día en baja después de que el miércoles el BCRA haya cambiado su modo de intervención en el mercado, el titular del organismo, Luis Caputo, reconoció que las subastas de divisas no funcionaron para calmar al dólar y dio a entender el visto bueno del Fondo Monetario Internacional ( FMI) para vender divisas en spot y así frenar la divisa. Aseguró haber recibido una “buena aceptación”, del FMI en los avances por el nuevo acuerdo y admitió que confía en que el dólar y los mercados se calmaran en el corto plazo.

“El tema de las subastas es algo que funcionó muy bien en otros países y funcionó aquí durante todo el mes de julio, pero está claro que en las últimas dos semanas, con un mercado mucho más disfuncional, probablemente no era la mejor herramienta”, reconoció Caputo en su exposición durante la 39° Convención Anual del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF) y no tardó en agregar que cambió el modo de intervenir. “El miércoles quedó en evidencia, el mercado entendió el mensaje, se tranquilizó mucho y ayer encontró un nivel de equilibrio sin intervención del BCRA. Creo que vamos a encaminarnos a un nivel de mucha más normalidad, de mayor calma, no sólo el mercado de cambios, sino también de bonos, en donde se exageró mucho”.

Caputo admitió que el fondo fue el que avaló el cambio de estrategia: “en el Fondo están para ayudar y si se puede demostrar que cierta estrategia no es la mas apropiada para determinado momento lo escuchan y se lleva adelante”, explicó.

El jefe del BCRA dio su punto de vista sobe el debate entre los que dicen que hay que intervenir con fuerza para marcar un techo a la divisa y los que creen que debe flotar hasta encontrar su nivel de equilibrio. “Se habla mucho, hay diferentes teorías. Yo personalmente no adhiero a ninguna de las dos”, sentenció. “No están dadas las condiciones para que el Banco Central se plante en un determinado precio y diga 'el precio es éste'. Tenemos un tipo de cambio flotante que nos permite absorber shocks, y no tiene ningún sentido con este nivel de inflación hacer eso”, explicó.

También habló de los que creen que el BCRA ni debiera participar y dejar que el mercado le ponga un precio. “Tampoco es la teoría que encuentre el equilibrio donde sea, porque en el medio afecta a otras variable, la gente se asusta y así no funciona”, agregó.

Consultado por el nivel de reservas del BCRA, explicó que es "muy holgado" pero que "hay que cuidarlas" y agregó: “En julio sirvió la absorción monetaria y la suba de tasas. Ahora que el dólar ya está en un nivel competitivo si hay que poner dólares sobre la mesa, se ponen".El titular del BCRA, que el lunes por la tarde se bajó de la comitiva que fue a negociar a Washington con el FMI para monitorear de cerca lo que pasaba en la city con el dólar dijo que su vice, Gustavo Cañonero, y el director Pablo Quirno, llevaron “un programa monetario y cambiario” que ahora están discutiendo con el organismo, aunque no dio mayores precisiones. “Mucho no puedo contar porque es confidencial, pero les fue muy bien, muy buena aceptación. En el Fondo realmente hay muy buena gente, muy buenos técnicos, todos queriendo ayudar, está su prestigio en juego y van a hacer todo para que salga bien. Tenemos una confianza enorme, en el equipo, en la relación con el fondo. Estamos muy confiados que todo este nuevo plan va a salir muy bien”, sostuvo.

Respecto a las necesidades de financiamiento para el Gobierno, Caputo dijo que están “exageradamente asegurado”. El ex Destche Bank dijo que es demasiado pesimista creer que no se va a refinanciar las Letes. “Pasamos de que nos financiaban u$s30.000 millones de deuda nueva por año a que nos hacen refinanciamiento aunque vayamos a cuentas fiscales más sólidas”, dijo irónicamente. De todos modos reconoció que hay que entender que el mercado tiene sus dudas y dijo que por eso se los garantizarán. Y como siempre pasa, agregó, después te van a querer financiar de nuevo, explicó.

Por otro lado, se refirió a la tasa de política monetaria que se ubica en 60% y reconoció que una economía con esa referencia "no es viable" pero que "no será a mediano y largo plazo" sino que es "una tasa de crisis" que "responde a la coyuntura".