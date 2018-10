Mientras se mantiene una mirada sesgada por parte de la Dirección Nacional Láctea, el tambero sigue sin recibir un precio por la leche acorde a sus costos de producción y la industria amenaza con importar la materia prima de países limítrofes. La próxima semana habrá protestas frente a la plantas de La Serenísima en Trenque Lauquen y General Rodríguez. No se descartan que sumen otras localidades.

"La industria está diciendo que en caso de que le falte producción van a importarla. Lo que busca con esto es claramente asustar al tambero", afirmó a BAE Negocios, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.

La crisis del tambo que si bien data desde la época del kirchnerismo se acrecentó durante el macrismo. La quita de las retenciones hizo que los costos de la producción no sólo aumenten sino que las continuas devaluaciones la complicaron aún más. Se trata de una actividad dolarizada.

Desde el Centro de la Industria Lechera (CIL), su presidente Miguel Paulón rechazo de plano la posibilidad de que se traiga la materia prima desde otro lugar que no se la Argentina. "No conocemos la palabra amenazar y de ninguna manera (se va a importar). Al menos en nuestra cámara no hay alguna señal de ese tipo", dijo el ejecutivo a este diario.

Consultado sobre el precio que recibe el productor, Paulón señaló que los mismos "siguen aumentando. Ya en octubre vamos a estar pasando los $8,5 el litro".

Sin embargo Chemes recalcó que "hoy se necesitan aproximadamente $10". Frente a esto, el responsable del CIL, afirmó que "esa es la necesidad del tambero, pero nosotros no podemos llegar a ese valor".

Mientras tanto y sobre datos del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA) , en lo que va del año ya dejaron la actividad 604 establecimientos. Esto representa una caída del 5,3% respecto de 2017.

La pasividad de los funcionarios de Agroindustria hace que los tamberos hagan ver su reclamo el próximo jueves en la provincia de Buenos Aires.