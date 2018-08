Las industrias estamos sufriendo las consecuencias de una tasa de interés alta y un dólar bajo. Por desgracia, las tasas de interés siguen alta y están volviendo a atrasar el dólar. No es de extrañar que hayamos sufrido aquellos que competimos con el exterior la caída de la producción y de las ventas.

La tasa de inflación en Argentina es producto del gasto público y no de la sobredemanda de bienes. El aumento de la tasa de interés no va a bajar la inflación sino que la aplastará hasta que vuelva a su cauce. La inflación es producto del déficit, que a su vez es producto del gasto público. Pero no se puede bajar el déficit si los impuestos cobrados bajan por la disminución de la demanda, que tira abajo la producción de los privados. El camino de subir la tasa para bajar el dólar, y de ese modo bajar la inflación ya fue probado, y no funcionó ni va a funcionar. De hecho, es posible que lo agrave porque estamos con alta capacidad productiva disponible. La forma de bajar la inflación es aumentar la demanda de los privados y la oferta de los productos. Como dijo Ricardo Arriazu, es por el lado de la oferta más que por la demanda. Tenemos que aumentar la oferta y para eso tenemos que hacer que bajen las tasas de interés y el componente de impuestos en el producto.

*T&N Platex