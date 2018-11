Fue un encuentro tenso entre el Gobierno e industriales. El secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere; el presidente de la UIA, Miguel Acevedo; y el titular de la Federación de la Industria de la Madera (FAIMA), Pedro Reyna, protagonizaron un intercambio respecto a la coyuntura económica durante el 139° Congreso Maderero, sector que proyecta una caída de más de 9,5% para este año y opera en promedio al 55% de capacidad instalada.

El Congreso inició con el discurso de Reyna, quien afirmó que el sector es de los más afectados por la pérdida de "hasta 15 puntos del salario real, en un esquema que pondera lo financiero y la toma de deuda. Ya no nos preguntamos cómo contratar empleados sino cómo hacemos para mantener a nuestro personal". Luego siguió el turno de Etchevehere: "La madre de todo es no tener déficit fiscal. No vamos a tener tasa de interés e inflación de un dígito sin un gasto acorde a las posibilidades del país. Es una responsabilidad de todos".

Acevedo respondió: "No estoy de acuerdo. No es sólo ajuste, uno puede ajustar pero también tiene que ver cómo recaudar más porque si no hay ventas no se paga. Si uno sólo ajusta, dura más tiempo la agonía. Hay que ver cómo producir más". El director de FAIMA, Leandro Mora Alfonsín, reseñó a BAE Negocios: "Caen las ventas y suben los costos por el dólar, las tarifas y la tasa. Sin rentabilidad no hay inversión y es por falta de consumo. Algunas empresas operan al 40% de la capacidad instalada, al borde del cierre".