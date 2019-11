El jueves finaliza el congelamiento de combustibles que el Gobierno había dispuesto por 90 días tras la última devaluación, lo cual podría derivar en otro incremento del 5% en los surtidores, al que se le podría sumar otro 5% en diciembre, según esperan en el mercado petrolero.

Fuentes del sector puntualizaron ante la consulta de BAE Negocios que la expectativa está puesta en lo que realice YPF, la principal operadora que por su peso tiene la capacidad de marcar la cancha al resto de las jugadoras.

La petrolera manejada por el estado podría aplicar subas graduales una vez que venza el congelamiento de los combustibles. En ese sentido, se habla de un 5% para este jueves y otro 5% que podría aplicarse en diciembre, más allá de lo que defina el Gobierno en relación a un ajuste pendiente del 12% en el impuesto a los combustibles, que podría ser paulatino.

Lo cierto es que el 14 de noviembre termina el plazo de 90 días dispuesto en el decreto 566 que fijó un precio del dólar y por ende del barril de petróleo inferior al de mercado para evitar un mayor traslado a precios de la devaluación que siguió a las PASO. La norma generó un duro golpe en la actividad y el Gobierno apuntó a incrementos en tramos: primero un 4% en septiembre y luego otro 5% el 1 de noviembre.

Para las petroleras, a comienzos de mes existía un atraso del 20% que para los funcionarios en rigor estaba en torno al 15%. Por lo que con el alza del 5% de hace diez días, el 5% que se espera para el jueves y el otro 5% que se presume será en diciembre, las empresas ya habrán recuperado la mayor parte de la rentabilidad perdida en los últimos 90 días.

Así, el litro de nafta súper de YPF que hoy cuesta $47,75 en la Capital cotizaría arriba de los $52. Pero el resto de las petroleras deberá esperar a ver qué política toma la principal jugadora del mercado para no quedar en off side y tener que retrotraer los valores en los surtidores si la empresa estatal no lleva los mayores costos automáticamente a los precios el día del descongelamiento.

Lo cierto es que junto con los aumentos en alimentos, entre los que se encuentran la carne y la harina, y las prepagas en diciembre, los nuevos valores para las naftas y gasoil le ponen un piso del 4% a la inflación de noviembre y otro tanto para el último mes del año, e incluso algunas consultoras privadas estiran la suba de precios al 7% mensual para el actual bimestre.

En ese sentido, el Indec dará a conocer esta semana el IPC de octubre, que también se ubicaría cerca del 4%.