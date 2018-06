El Ministerio de Finanzas realizará la primera licitación de deuda tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tras la presión al dólar que mostró el mercado cambiario en las últimas dos ruedas, ya sin la "muralla" de 5.000 millones de dólares a 25 pesos que había ofrecido el Banco Central para enfriar la corrida. El mercado espera que por las Letras del Tesoro, que vencerán en enero del año próximo, el Gobierno deba convalidar una tasa de 4%.

El mecanismo de licitación será el mismo que viene utilizando desde las licitaciones de mediados del año pasado, en las cuales tienen prioridad los inversores minoristas. El precio del dólar al que serán tomadas en cuenta las suscripciones será la divisa mayorista con el precio de cierre de hoy. Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, interpreta que "esta licitación puede servir para descomprimir el mercado cambiario, porque estás ofreciendo una opción de inversión distinta al dólar cash". "De todas formas, todavía no veo una segunda ronda de dolarización masiva, porque más allá del precio no hay gran cantidad de montos negociados", explicó Chialva. Por su parte, Nery Persichini, gerente de inversiones de MGA Capital, apuntó que "el Gobierno va a tratar de buscar el hueco en la curva de vencimientos para emitir las Letras. Considerando que un bono corto a un año como el Bonar 19 tiene tasa de 4,5%, estimo que la Letra pagará entre 4 y 4,3%", comentó.

La letra que se colocará en el mercado local tendrá un plazo de 210 días, con vencimiento el próximo 11 de enero, y constituye una reapertura de un título anterior. Finanzas difundió que "la licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo, y para participar en el competitivo deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada 1.000 dolares de valor nominal, mientras que para el no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir", envió en un comunicado oficial.

"El Gobierno tiene que tratar con este tipo de vencimientos de descomprimir vencimientos de Letras en dólares para evitar que se acumulen como viene sucediendo con las Lebac", consideró Chialva. "La tasa no debería aumentar mucho respecto a la última licitación porque a nivel global las tasas se mantienen firmes y eso es algo que te presiona desde abajo", concluyó.

Finanzas anunció que no volverá a buscar financiamiento en el mercado internacional tras el acuerdo con el FMI que le otorgó un colchón de dólares para afrontar vencimientos de deuda del próximo año y medio. De todas formas, y también como otra consecuencia del crédito con el organismo, el ministerio que encabeza Luis Caputo tendrá que emitir deuda nueva (en pesos y en dólares, aún no está definido) para recomprar letras intransferibles en poder del BCRA. Esa deuda comenzará a pagar tasa de interés y podría significar un incremento en el peso de los servicios de deuda respecto al gasto total. Y al mismo tiempo, si bien no habría un aumento del stock de deuda, el cambio de manos, aumentará el ratio de pasivos en manos privadas.