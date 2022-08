El ministro de Economía, Sergio Massa, tiene confirmada la agenda de lo que será su primera visita a Estados Unidos como “negociador principal de Argentina”. El eje central es atraer inversiones y consolidar el apoyo del país norteamericano para un proceso de “estabilización” de la economía. Se reunirá con organismos internacionales, en el que se destaca sobre el cierre de su gira un encuentro con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

Según informaron fuentes que organizaron la gira, Massa viajará la semana del 6 de septiembre a Estados Unidos, en lo que será su primera visita en el cargo de ministro de Economía. Allí visitará Washington y Huoston, ya que se descartó la idea original de hacer una parada en Wall Street.

“La intensa agenda de trabajo, que coordina su asesor internacional, el diplomático Gustavo Martínez Pandiani, junto al embajador Jorge Arguello, servirá para que Massa se presente en la capital de EEUU como nuevo Ministro de Economía y negociador principal de Argentina”.

Según comentaron cerca del titular del Palacio de Hacienda, el eje central del viaje será la atracción de inversiones en sectores de la economía “real”, en busca de ingresos fiscales y genenrar puestos de trabajo. Entre las empresas inversoras con las que mantendrá reuniones de trabajo se destacan las petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total, la automotriz Volkswagen, las mineras Rio Tinto y Livent (Litio) y el grupo Amazon, entre otras.

En Washington Massa se reunirá con el coordinador del Presidente de Biden para Infraestructura, Inversión y Energía, Amos Hochstein. También mantendrá reuniones de trabajo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, el Director Gerente del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, y con altas autoridades del Tesoro, con quienes avanzará en el acuerdo de intercambio de información tributaria AFIP-IRS.



En el Banco Mundial y el BID, Massa agilizará los desembolsos de importantes préstamos destinados a infraestructura y proyectos productivos, divisas que fortalecerán el equilibrio fiscal y las reservas. También en Washington DC lanzará junto al Ministro de Turismo Matías Lammens un programa de promoción del turismo receptivo que quedará en manos del IMPROTUR y que apunta a la generación de divisas.



Por otra parte, Massa se mantendrá conversaciones con una veintena de empresas estadounidenses que actualmente poseen inversiones productivas en la Argentina, encuentro coordinado por la US Chamber of Commerce y la Embajada Argentina.



En el aspecto político, Massa se reunirá con Juan González, asesor de Joe Biden para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, con el Presidente del Congreso Judío Mundial, Jack Rosen, y con la Directora del Comité Judío Americano, Dina Siegel Vann.



El día viernes 9, el ministro de Economía se trasladará a la ciudad de Houston junto a la secretaria de Energía, Flavia Royón, y los presidentes de YPF, Pablo González, y de ENARSA, Agustín Gerez, con quienes mantendrá reuniones con ejecutivos de Chevron, Exxon, Shell y Total.



Finalmente se prevé un encuentro de trabajo entre Massa y Kristalina Georgieva, en el que estará acompañado por el equipo técnico del ministerio de Economía, integrado por Leonardo Madcur, Lisandro Cleri y Marco Lavagna. Fuentes oficiales aseguraron que hay expectativa por la participación de la ex ministra de Economía, y ahora presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis.



“La misión apunta a consolidar apoyos en EEUU para la estabilización de la economía argentina y fortalecer las reservas a través de más mercados para las exportaciones nacionales, más inversiones productivas en sectores estratégicos como energía, gas, agroindustria, proteínas, servicios basados en el conocimiento, minoría y más ingreso de divisas por turismo receptivo”, concluyeron desde el Palacio de Hacienda.