En busca de continuar con la asistencia para los sectores más vulnerables, el Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció junto a la titular de Anses, Fernanda Raverta, un nuevo bono del Gobierno nacional. El refuerzo estará destinado a adultos sin ingresos, en un contexto donde la inflación de 2022 tiene un piso superior al 80%.

Este bono, similar al IFE de Anses, ya había sido anticipado por Massa en los últimos días, y está previsto que sea financiado por lo recaudado del dólar soja, tal como se anticipó con la publicación del Decreto 576/2022 en el Boletín Oficial.

El ministro de Economía había adelantado que el bono lo recibirán aquellas personas que "hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo". Es decir, que no se incluye a titulares de planes sociales de Anses ni cualquier otro grupo que reciba algún tipo de ayuda del Estado.

Nuevo bono del Gobierno

El bono que entregará el Gobierno nacional en coordinación con Anses se llamará Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos. "Esta medida es posible gracias a la recaudación por la liquidación de soja en el mes de septiembre", destacó el ministerio de Economía.

La cartera detalló que la liquidación fue incentivada por la creación del programa de incremento al exportador mediante el Decreto 576/2022, también llamado "dólar soja", que determinó que parte de lo recaudado tendría como destino una prestación alimentaria extraordinaria. La misma logró que se liquidarán 8.123 millones de dólares.

De cuánto es y cuándo se entrega el nuevo bono

El monto total del Refuerzo que entregará el Gobierno será de $45.000. Comenzará a pagarse desde el día lunes 14 de noviembre por terminación de DNI.

Se abonará en 2 cuotas de $22.500 durante los meses de noviembre y diciembre. Según advirtieron, la entrega "se hará de forma rápida y ágil, con chequeos de condiciones en el momento".

Podrán acceder personas de entre 18 y 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados y se gestionará sin turno en las oficinas de @ANSESgob, comenzando a pagarse a partir del 14 de noviembre por terminación de DNI. — Sergio Massa (@SergioMassa) October 20, 2022

¿Cómo obtenerlo? La entrega será online o presencial en las oficinas de Anses y con operativos en territorio, detalló el ministerio de Economía.

Quiénes cobran el refuerzo

Podrán acceder al Refuerzo Alimentario personas de 18 a 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados. Las personas no podrán tener:

Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares)

Jubilación o pensión

Asignación Universal por Hijo ( AUH ), Asignación Universal por Embarazo ( AUE ) o Asignaciones familiares

( ), ( ) o Asignaciones familiares Progresar

Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo)

Prestación por desempleo

Obra social o Prepaga

Además, se va a cruzar información de otros organismos para realizar cruces patrimoniales y de consumo, a fin de determinar nivel de vulnerabilidad, con el objetivo de llegar a quienes más lo necesiten.

Bono de 45 mil: cómo anotarse para cobrar el refuerzo

Hay dos opciones para solicitar el cobro del Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos. La primera es online, y será a partir del próximo 22 de octubre. Se realizará a través de la página web de Mi Anses: anses.gob.ar.

Por otra parte, la inscripción también se podrá realizar en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de Anses, sin turno, a partir del lunes 24 de octubre.

El primer corte se realizará el 31 de octubre, y el bono comenzará a entregarse el 14 de noviembre según terminación de DNI.