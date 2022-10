El Gobierno confirmó que entregará una ayuda económica a los sectores más vulnerables. Sin embargo, todos los detalles del mismo no fueron confirmados hasta el momento. En cambio, Anses ya prepara todos los beneficios que se van a pagar en noviembre, como el bono de $7.000 para jubilados.

En cuanto al bono similar al IFE que se estuvo hablando durante las últimas semanas, en un principio se informó que se pagaría en tres cuotas y finalmente, el presidente Alberto Fernández anunció que el bono se realizará en dos pagos.

Además, se informó que el alcance que tendrá del nuevo bono de $45.000 no llegará a ser un Ingreso Familiar de Emergencia o IFE 5, ya que solo lo recibirán dos millones en situación de indigencia.

Si se tiene en cuenta los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) sobre el índice de Pobreza e Indigencia del primer semestre del 2022: hay 10,6 millones de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, 8 millones son pobres no indigentes (27,7%) y 2,6 indigentes. Estos últimos cobrarían el bono.

El nuevo bono de Anses fue anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa y está previsto que sea financiado por lo recaudado del dólar soja, tal como se anticipó con la publicación del Decreto 576/2022 en el Boletín Oficial.

Bono de Fin de año Anses: quiénes no cobran el beneficio

Por otro lado, el ministro de Economía, Sergio Massa adelantó que el bono de $45.000 lo recibirán aquellas personas que "hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo".

Es decir, que no se incluye a titulares de planes sociales de Anses ni cualquier otro grupo que reciba algún tipo de ayuda del Estado.

Quiénes sí acceden al nuevo bono

Por otro lado, el ministro aclaró que quienes accedan al bono de 45 mil en dos cuotas serán "adultos mayores sin ingresos".

sectores más vulnerables del país

personas que no hayan recibido hasta ahora ninguna ayuda del estado

"Así como en su momento hicimos el IFE , ahora vamos a sacar este bono y con él, vamos a llegar a los más marginados, olvidados y postergados", concluyó el Presidente al anunciar el bono.

Bono de 45 mil como anotarse

Por el momento las inscripciones no fueron habilitadas, aunque ya se informó que para poder acceder al bono será necesaria una inscripción previa en Anses.