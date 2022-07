El CEO para América Latina de la empresa Syngenta, Antonio Aracre, planteó la necesidad de "sincerar una parte de la economía al dólar de mercado" al explicar su propuesta de desdoblar el tipo de cambio para diferenciar los bienes de consumo de los productos suntuarios.

Aracre planteó que la brecha actual de dólares oficial y financiero de 130 por ciento es "inviable" y destacó que si bien está "sobrecargada" por la incertidumbre posterior al cambio de ministro de Economía con la salida de Martín Guzmán y el ingreso de Silvina Batakis, en el último tiempo esa diferencias estuvo en el orden de por lo menos el 80 por ciento.

En ese sentido, planteó la posibilidad de un desdoblamiento cambiario para que los productos suntuarios o que no afectan la canasta familiar se consideren al dólar financiero, además del turismo.

"Hay que ir sincerando una parte de la economía al dólar de mercados, que no es el dólar oficial. Sabemos que hay que cuidar las reservas. Pero, cómo se va hacer, qué cosas se van a priorizar", señaló el empresario en una entrevista por AM Con Vos. Allí dejó definiciones sobre:

Reservas y tipo de cambio

Aracre se preguntó si "va a haber un esquema de desdoblamiento cambiario para destensionar el dolar oficial y que las cosas suntuarias o menos importantes para la canasta familiar pasen por un tipo de cambio financiero, además del turismo".

Liquidación de divisas del agro

"Cómo estimulás al productor a que le venda sus granos a los exportadores y que no se quede esperando el mejor momento en función de de proteger sus ahorros, su producción. Esta incertidumbre con el tipo de cambio oficial, si va a haber devaluación o se va a liquidar en parte al tipo de cambio financiero, detienen la decisión del productor".

Desdoblamiento del tipo de cambio

"Hay que ir sincerando una parte de la economía al dólar de mercado, que no es el oficial. La mejor manera de hacerlo es con aquellas cosas que no necesitás subsidiar de parte del Estado. Si alguien quiere comprarse un par de zapatillas caras o un ketchup importado o una capsulita sofisticada, deberá pagarla un poco más o tiene otras opciones. No tiene sentido que el Estado subsidie cosas suntuarios o consumos en el exterior con dólares baratos".

Aracre planteó que ese esquema debe realizarse "con pericia" y que en ese sentido se requiere generar una oferta al tipo de cambio financiero, para lo cual es necesario que "una parte de las exportaciones se liquide también a ese dólar".

"Qué parte sería ideal para liquidar de ese modo... aquellas que menos impacto tengan en la gestión de producción de la canasta básica. Por ejemplo, la soja interviene poco en la canasta de alimenos, a diferencia del maíz, el trigo o el girasol".

También puntualizó que es necesario un shock anti inflacionario porque las microdevaluaciones corriendo por detrás de la inflación pone "un piso muy alto, dificil de perforar".

Con todo, Aracre remacó que es importante que las medidas se anuncien "rápido para que analistas, bancos, formadores de precios y la gente, sepan a qué atenerse.