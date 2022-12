El aumento de casos de coronavirus (Covid-19) continúa en Argentina. El Ministerio de Salud reportó 27.119 contagios en la última semana, lo que representa un 115% más de casos que en la semana anterior.

Frente al incremento de los casos positivos, el Ministerio de Salud renovó las recomendaciones sobre el uso de barbijos en lugares cerrados y transporte público, asegurar la ventilación de los ambientes y no acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos en caso de presentar síntomas. En el caso de ser positivo o tener contacto estrecho, ¿cuántos días hay que aislarse?

Síntomas de Covid

El coronavirus presenta los siguientes síntomas:

fiebre (37,5°C o más),

tos,

dolor de garganta,

dificultad para respirar,

dolor de cabeza,

dolor muscular,

diarrea o vómitos,

rinitis o congestión nasal.

Test de Covid

La indicación de testearse ante algún síntoma corresponde solo para aquellas mayores de 50 años, con condiciones de riesgo o personal que trabaja con personas vulnerables.

Según el Ministerio de Salud, si no se pertenece a ninguno de estos grupos y los síntomas son leves "no hace falta testearse pero sí tomar precauciones". En ese sentido, la cartera indicó que no se puede asistir a actividades laborales, educativas y sociales.



Cuántos días hay que hacer aislamiento por Covid

Ante un caso positivo, se debe realizar aislamiento por cinco días y se recomienda extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado y permanente de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria, etc.).

Además, se aconseja:

Avisar a los contactos estrechos para que sigan las medidas de prevención recomendadas.

Si tenés más de 50 años o sos una persona gestante o tenes condiciones de riesgo, consultá desde el inicio con el sistema de salud y seguí sus indicaciones mientras dure la enfermedad.

Si no tenés factores de riesgo, pero los síntomas persisten o empeoran, consultá con el sistema de salud.

Mientras duren los síntomas permanecé en tu casa y no acudas a actividades laborales, educativas, sociales ni a lugares públicos.

Por otra parte, la cartera de Salud que conduce Carla Vizzotti llamó a la población a completar el esquema de vacunación contra el Covid.

"Lo venimos diciendo los 24 ministros de salud de todo el país, el virus no va a desaparecer”, afirmó la Ministra y convocó a “acercarse a los vacunatorios a recibir los refuerzos, especialmente a los mayores de 50 años y personas con condiciones de riesgo”.

Mirá dónde podés vacunarte en este link.

¿Qué hacer si soy contacto estrecho de Covid?

En la actualidad, si una persona es contacto estrecho no necesita aislarse ni testearse, aunque sí debe estar atenta a si presenta síntomas y en caso de que lo haga, seguir las indicaciones del Ministerio de Salud.