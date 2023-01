Autoservicios piden mayor entrega de Precios Justos

Cansados de tener problemas con el abastecimiento de productos, cadenas regionales, almacenes y supermercados chinos -cada uno en forma individual- presentaron notas al Gobierno para elevar la entrega de los artículos de Precios Justos, una crítica hacia la industria y los mayoristas, porque no supera el 50%.

El directivo de la Federación Argentina de Supermercados (FASA), Sergio López, señaló a BAE Negocios que “el acuerdo actualmente es capitalizado en buena medida por las grandes cadenas. Nosotros y otros segmentos del comercio, no superamos el 50% en el promedio, en 'la Argentina profunda', lejos del área metropolitana”.

“Tal vez en las ciudades capitales o grandes, el panorama es como en Buenos Aires, pero en los miles y miles de pueblos y comercios del interior, es otra la historia”, apuntó López. Quien apoyó la posición es también Fernando Savore, presidente de la Confederación General Almacenera (CGA).

“Lamentamos no tener un diálogo más fluido porque somos los comercios de barrio y los planes que pueden ser muy buenos, quedan a mitad de camino”, manifestó Savore. Fuentes de las grandes superficies comerciales señalaron que los productos "están en los formatos más extensos pero en el resto no". Por ejemplo, en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) "hay 35 pymes que no recibieron casi nada de mercadería y constituyen una porción muy importante del universo".

Pedido oficial

El presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli, afirmó que "hay que mejorar mucho el abastecimiento" y en este sentido, apuntó que "nuestros supermercados van a colaborar". "El Gobierno nos pidió que informemos cualquier irregularidad", añadió.

“Como sector vamos a acompañar”, aunque “vemos mal la puesta en marcha de fiscalizaciones por parte de los intendentes. Es algo que puede ser que aleje o desaliente ya que nos expone y esto depende de los proveedores”, expresó Palpacelli. “Hay empresas que superan los montos vigentes de Precios Justos y muchas empresas aumentan los productos que están fuera del programa”, completó.

"Necesitamos contar con Precios Justos", afirmó la titular de la cámara de supermercados chinos Cedeapsa, Yolanda Durán, quien dijo a este medio que “espero una reunión con Comercio porque no se vende casi nada. Además aumenta todo, y estamos viendo si trasladamos a precios”.

