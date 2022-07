Batakis prometió pisar el gasto y cumplir la meta de déficit del FMI: cómo lo hará

De las medidas anunciadas por Silvina Batakis se desprende una maniobra que incluirá financiamiento extra por al menos $600.000 millones que ayudarán al Gobierno a cumplir con la meta de un déficit fiscal del 2,5% del PBI acordada con el FMI para este año. También se incluyó una promesa de no incrementar el gasto en esta segunda mitad del año. Para los economistas la señal es positiva, aunque faltaron precisiones sobre cómo se llevarán adelante y la mayor duda es cuánto apoyo político tendrá el rumbo que plantea la nueva ministra de Economía.

El dato sobresaliente que dejó Batakis fue que espera contar con financiamiento extra por 0,8% del PBI según estimaron los analistas, a partir de un sistema de "cuenta única" en el que serán incluidos los recursos de los organismos del sector público dentro de la planificación del Estado. A eso se sumará que las cuotas presupuestarias mensuales de la Administración Pública Nacional será acorde con la proyección de caja real, lo que significa que no habrá gastos por encima de lo recaudado. También se ampliará el congelamiento del ingreso de personal al Estado a dichos organismos.

Por otro lado, se avanzará con la implementación de la segmentación de subsidios a las tarifas energéticas aunque el ahorro sólo sumará sólo 0,05% del PBI y con el revalúo inmobiliario que aportaría 0,1% del PBI para este año. Ambas medidas ya estaban en marcha durante la gestión de Martín Guzmán. Batakis se mostró con todo el Gabinete económico del Gobierno como gesto de alineamiento a las medidas: el presidente del BCRA, Miguel Pesce; el ministro de Agricultura Julián Domínguez; de Desarrollo Productivo Daniel Scioli; de Turismo Matías Lammens y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

En concreto, la disponibilidad extra de 0,8% del PBI como recursos del Tesoro ayudaría a cumplir la meta del 2,5% de déficit fiscal del FMI para 2022. Por caso, la consultora Equilibra proyectó el rojo primario en 3,3% del PBI y Econviews lo hizo en 3,2% según la metodología del Fondo, por lo que esos $600.000 millones extra servirán para cumplir el criterio de desempeño.

Para el director de Analytica, Claudio Caprarulo, las medidas son un gesto al mercado para garantizar que estarán los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones. "La pregunta es cuáles serán los gastos que se van a pisar y cuál será el aval político para llevar adelante lo que dijo la ministra", dijo a BAE Negocios el economista.

Para el director de EPyCA consultores, Martín Kalos, la discusión es sí habrá una nueva política del gasto o "si es un parche para enfrentar la coyuntura". "Hay pasos en el sentido correcto de que no se va a seguir aumentando el gasto por encima de la inflación y los ingresos, porque el problema es que no hay otro financiamiento que no sea la emisión. Habrá que ver si esto es un ajuste como se presentó", sostuvo.

Por su parte, Gabriel Caamaño de la consultora Ledesma advirtió que la lectura del mercado puede ser contraria a la que pretende el Gobierno. "Podría entenderse que incrementaron los fondos en 0,8% del PBI para poder aumentar el gasto en esa cuantía para relajar la meta con el FMI", explicó a BAE Negocios.