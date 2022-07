Batakis se reunió con Georgieva y reafirmó su compromiso

La ministra de Economía, Silvina Batakis, tuvo su primer encuentro presencial con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó el esfuerzo de la nueva gestión para acelerar un ajuste fiscal que permita apuntarle al cumplimiento de las metas pautadas en el acuerdo y a estabilizar a una economía que viene con vaivenes. Además, se reunió con el director de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, quien, a diferencia del presidente del BID, confirmó un nuevo préstamo de USD200 millones.

Acerca del primero de los encuentros, Georgieva declaró en su cuenta de Twitter: "Otra productiva reunión con la ministra Silvina Batakis. Damos la bienvenida a sus esfuerzos iniciales para fortalecer la sostenibilidad fiscal y coincidimos en la importancia de la implementación decisiva del programa para abordar los desafíos económicos y sociales de Argentina".

El mensaje fue leído como una nueva señal del renovado compromiso del Gobierno, se espera que ahora en forma más unificada, con la voluntad de ajuste que busca imponer el Fondo. En ese sentido, hay ciertas coincidencias en que hasta acá, pese a que las diferencias hacia adentro del oficialismo se dispararon por las acusaciones de fuertes ajustes, no hubo un recortes visibles, lo que se vio en un rojo primario que totalizó el 1,05% del PBI durante el primer semestre, apenas por debajo de la meta planteada en el acuerdo.

En ese sentido, desde la consultora PxQ señalaron: “La expansión del gasto público total en términos reales durante el primer semestre del año fue de 11,4%. Y esta expansión no estuvo explicada solo por la disparada de los subsidios a la energía en el marco de la guerra. Con la excepción de los subsidios al transporte, todos los componentes del gasto público se expanden en términos reales. De hecho, llama la atención que la obra pública en el primer semestre de 2022, un año en el que no hay elecciones, sea 16,6% mayor que en el mismo período de 2021, en los albores de la elección de medio término. En conclusión, la política fiscal no fue contractiva o de ajuste, sino todo lo contrario y este es otro de los componentes que alimentó la corrida en los dólares paralelos”.

Desde Economía afirmaron: "En una extensa reunión con el FMI, las autoridades del organismo multilateral mostraron su interés por conocer de primera mano la situación macroeconómica argentina, en medio del actual contexto global derivado del conflicto bélico en Ucrania e intercambiaron visiones sobre los desafíos económicos y sociales de Argentina".

A la salida, Batakis se reunió con Van Trotsenburg. Desde el Banco Mundial informaron: "Van Trotsenburg y Jordan Schwartz, director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, anunciaron la aprobación por parte del Directorio de un nuevo proyecto por USD200 millones para brindar financiamiento a las pequeñas y medianas empresas que trabajan en las áreas de innovación y desarrollo tecnológico, aprobado por el Directorio del Banco Mundial el pasado jueves".

Batakis señaló: “Argentina valora su alianza de largo plazo con el Banco Mundial por su apoyo financiero y técnico para llevar adelante proyectos de desarrollo con un enfoque innovador y federal, que benefician a los más vulnerables y mejoran la eficiencia de los servicios públicos en el país. El proyecto recién aprobado es un ejemplo valioso de cómo el gobierno nacional promueve la cooperación público-privada para la innovación tecnológica y la generación de empleo en Argentina”.