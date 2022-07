Batakis todavía no definió su Gabinete y los empresarios piden certidumbre

Tras la llegada de Silvina Batakis, el Ministerio de Economía cumplió cuatro días sin un Gabinete designado de manera oficial. Por su parte, los empresarios manifestaron preocupación por las consecuencias que puede tener la interna del Gobierno en la actividad y la inflación, al tiempo que pidieron un acuerdo político que genere certidumbre sobre el rumbo económico. También advirtieron sobre el impacto de la brecha cambiaria y las nuevas restricciones para importar. En el kirchnerismo hay optimismo sobre la gestión de las reservas de la nueva ministra.

"Va a presentar el equipo apenas lo tenga conformado", dijo ayer Portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ante la consulta sobre cuándo serían presentados los secretarios que incluirá la nueva ministra de Economía. Si bien Batakis ya tiene definido a Martín Pollera en Comercio Interior y Martín Di Bella en Hacienda, la expectativa del mercado está puesta en quién será designado en Finanzas, ya que se espera un semestre "complejo" en materia de vencimientos.

Este jueves, durante el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en el que expuso el ministro de Interior, Wado de Pedro, los empresarios mostraron su preocupación por el rumbo que tomará el Gobierno y las consecuencias de la interna en la actividad. "Me sorprendió que Guzmán se haya ido. No quería que se fuera porque no podemos cambiar de caballo a mitad de un río difícil", dijo a BAE Negocios el empresario y presidente honorario de la entidad, Eduardo Eurnekian.

Sobre la llegada de Batakis y la definición de su nuevo equipo, Eurnekian sostuvo que "tiene experiencia" pero advirtió que "habrá que ver cómo actúa, porque el que estaba tenía sus méritos, no es cuestión de cambiar y decir si el que vino es mejor o peor".

Los empresarios también apuntaron a las consecuencias en materia de inflación que tuvo el salto de la brecha cambiaria de los últimos días y las dificultades que generaron las nuevas restricciones para importar. "Los primeros días de julio fueron muy difíciles, porque las empresas no podían pagar sus insumos. También se habla de una posible devaluación, por lo que muchas firmas aumentaron, no venden o lo hacen con lista abierta", precisó el presidente de la Unión Industrial de Buenos Aires, Martín Rappalini.

Para el presidente del Bice, José De Mendiguren, por ahora no hubo un freno en la producción, pero advirtió por un posible golpe de la interna en la aceleración inflacionaria y la falta de insumos. "La suba de precios no es el problema de un ministro, sino de la falta de un acuerdo político que dé certidumbre y desaliente las expectativas negativas", aseguró.

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, destacó la “solidez técnica” de Batakis. “Me aseguró que cuando tenga su equipo definido nos sentaremos a charlar, seguro que así será. El rumbo que tomará su gestión se verá con sus políticas”, añadió. Por su parte, el empresario cafetero, Martín Cabrales, comentó que la ministra es “muy sólida técnicamente”, a la vez que ponderó su compromiso con el acuerdo con el FMI y la reducción del déficit primario. “Yo también creo en el equilibrio fiscal”, añadió Cabrales.

Fuentes cercanas a Cristina Kirchner consideraron que Batakis tendrá una gestión más efectiva para "cuidar las reservas" que la que tuvieron Guzmán y el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. "Había que cerrar los deditos para que no se vayan las divisas", sostuvo la fuente, algo que por el momento no sucedió.