Ante un auditorio lleno de jóvenes en la Universidad de Morón, reunidos con motivo de la presentación de su libro, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Interior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, se refirió a la crisis que vive hoy el país, la comparó con la que sufrió hace 20 años en 2001 y señaló cómo tiene que ser la salida.

“Primero hay que tener claro a dónde no queremos volver: la especulación financiera y la primarización. Después hay que sellar un acuerdo político como el que hicieron Alfonsín y Duhalde en 2002 para sacar al país a partir de una alianza con la producción”, dijo Mendiguren.

El ex ministro de la Producción y dos veces titular de la UIA dijo que el país tiene por delante una oportunidad concreta para desarrollarse a partir de los recursos naturales que el mundo demanda por la pandemia y la guerra en Europa.

“Nuestra potencialidad se basa en hechos concretos, no es solo un enunciado. Y el acuerdo no es una quimera: lo hicimos en aquel momento y lo tenemos que volver a hacer hoy. Y como en aquel momento, hoy también sería traición a la patria no hacerlo”, afirmó.

El evento sirvió como presentación del libro de Mendiguren “2001-2021. La historia no contada de la gran crisis. Cómo acordar un camino al desarrollo”, editado por Sudamericana. El encuentro fue convocado por referentes del Frente Renovador como Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos; y participaron el intendente de Morón, Lucas Ghi; su par de Las Heras, Javier Osuna; el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio; y el rector de la Universidad de Morón, Norberto Porto Lemma.

Luego del evento, Mendiguren afirmó: “Ver tantos jóvenes participar con entusiasmo de esta charla es una muestra de que no es cierto que la juventud esté detrás de ideas delirantes y destructivas. También hay una juventud que quiere escuchar cómo construir en concreto un proyecto nacional de desarrollo”.

“El vendaval de 2001 fue 100 veces peor que lo que estamos viviendo hoy”, agregó Mendiguren. “Allí salimos con un rumbo claro y un acuerdo político de los dos principales dirigentes del país contra la dolarización de la economía, contra los que querían imponer la privatización del Banco Nación, del Provincia, y hasta la recaudación para pagar los bonos. Gracias a esa unidad nacional pasamos de la peor crisis económica y social que recuerda el país al período más largo de crecimiento de la historia Argentina: 2002-2011. Hoy tenemos una oportunidad histórica para hacer lo mismo y no la podemos dejar pasar”.