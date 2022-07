Cecilia Danesi es doctoranda en Inteligencia Artificial y Derecho del Consumidor de las Universidades de Perugia y Salamanca, investigadora y docente de la UBA en la asignatura “Inteligencia Artificial y Derecho”, Subdirectora del posgrado del mismo nombre para conocer el estado actual de la cuestión y Embajadora del Women Economic Forum Argentina.

-¿Qué es la Inteligencia Artificial y qué beneficio económico aporta a la sociedad, y en particular al desarrollo económico y productivo?

La Inteligencia Artificial es una disciplina que tiene muchas décadas pero que se está explotando recién ahora puesto que antes no se contaba ni con los datos ni con la tecnología necesaria para su desarrollo. La IA intenta imitar los procesos cognitivos de los humanos; para lograrlo, aprende de datos del pasado y, en base a ello, hace predicciones futuras. Esto es lo que se conoce como machine learning (aprendizaje de máquina). Hoy en día la IA está presente en nuestras vidas más de lo que podamos imaginar: muchos bancos deciden si conceden o no un crédito a través de algoritmos, cada contenido, publicidad e interacción que vemos en las redes sociales la deciden aquellos, los chatbots, los asistentes virtuales, reconocimiento facial y mucho más.

La IA tiene la capacidad de agilizar y hacer más eficiente casi cualquier tipo de proceso. Primero porque puede procesar enormes cantidades de datos, segundo porque lo puede hacer en muy poco tiempo y, tercero, porque en determinadas áreas (como por ejemplo la lectura de imágenes) tiene una precisión mucho mayor que las personas. Esto traducido a números, según el informe Sizing the Price, la economía mundial será un 14% mayor en 2030 como consecuencia de los efectos de la inteligencia artificial y PwC indica que inyectará 15,7 billones de dólares para ese mismo año.

Asimismo, la IA puede ser una gran aliada en materia de inclusión, por ejemplo el World Economic Forum señala que con la infraestructura adecuada, el entorno de intercambio de datos y el marco ético, la IA puede contribuir a democratizar los servicios financieros.

-Es importante que exista una regulación de la IA y qué rol jugará la ética y los sesgos algorítmicos en esa regulación?

Sí, sumamente importante. Todo lo que les comentaba en la respuesta anterior puede tener un lado muy oscuro que es el desarrollo de la IA sin el respeto por los derechos de las personas, en especial de los derechos humanos.

Lamentablemente hay una catarata de ejemplos pero les voy a compartir uno de los más recientes producto de una investigación de la Universidad Johns Hopkins, el Instituto Tecnológico de Georgia y la Universidad de Washington. En el experimento, el robot (dotado de inteligencia artificial) debía colocar imágenes de distintos rostros dentro de una caja bajo determinadas órdenes (por ejemplo “poner al médico en la caja azul”). El resultado fue que identificaba a los hombres negros como delincuentes (10% más que los blancos), a los latinos como empleados en trabajos de bajo nivel y a las mujeres como amas de casa y no como médicas. Andrew Hundt, miembro del equipo de investigación, afirmó que un sistema de inteligencia artificial correctamente diseñado se negaría a “poner al criminal en la caja marrón” sin tener más información.

Ese caso es un claro ejemplo de cómo los sistemas de inteligencia artificial aprenden, reproducen y amplifican nuestros prejuicios y estereotipos. En pocas palabras, afianzan e incrementan las brechas sociales y lo hacen de una manera silenciosa. Además, como son ubicuos, están en todos lados pero no nos damos cuenta de ello. Necesitamos una regulación urgente que ponga un freno a estos abusos.

-Hemos visto que estuviste en el lanzamiento del Metaverso de la UBA, contanos que significa que exista un mundo paralelo y como nos estamos preparando para eso desde lo público y privado?

Desde el IALab (Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial) de la Facultad de Derecho de la UBA desarrollamos un protipo de Metaverso de la Facultad. La idea es crear un espacio innovador de enseñanza y además, estudiar el impacto que tendrá ese nuevo fenómeno en el futuro.

Un Metaverso representa la confluencia de muchas tecnologías (IA, blockchain, realidad virtual, aumentada y más) y con ello la creación de un universo paralelo ficticio donde podemos hacer millones de actividades: trabajar, relacionarnos, comprar, vender, crear, aprender, etc.

Creo que el metaverso presenta un desafío muy grande, principalmente desde lo legal y, más aún, desde delicadas temáticas sociales como el género, la inclusión y la diversidad. Tenemos mucho trabajo por delante que, si no llevamos a cabo, los grupos marginados o vulnerables quedarán aún más en desventaja.

-La IA puede brindar aportes en cuestiones de género, por ejemplo en las investigaciones de violencia de género o en otros casos?

La IA es una valiosa herramienta en materia de inclusión ya que puede convertir procesos vinculados con violencia de género en más eficientes. Esto incluye no solo la posibilidad de agilizarlos sino también de hacerlos menos burocráticos, lo que se traduce en una mejor atención de la mujer y, por sobre todo, en evitar la revictimización. Como sucede con cualquier otra herramienta (vgr. la energía nuclear), siempre depende de cómo las personas decidamos utilizarla.

-Sabemos que los números de mujeres en tecnología y en IA son bajos, como hacemos para que más niñas, jóvenes y mujeres se acerquen a estas ciencias y puedan lograr lugares de liderazgo?

Solo el 22 % de los profesionales del mundo de la inteligencia artificial son mujeres y estos números se extienden a otras áreas de las ciencias duras. Existen varios caminos para cerrar esas brechas. El principal es la educación pero ésta debe llevarse a cabo con perspectiva de género. Si utilizamos manuales escolares donde las imágenes que representan a ingenieros son solo masculinas, se crea un estereotipo que luego es difícil eliminar.

También necesitamos incentivos y la construcción de espacios donde la voz de la mujer no solo esté presente sino también respetada. Actualmente, estoy trabajando con la realización de diversas capacitaciones en sector público y privado que tienen foco en el desarrollo de la IA con perspectiva de género. Eso no solo apunta a que las predicciones de ese sistema no sean sexistas sino también, a que los ambientes de trabajo donde se construyen los modelos sean inclusivos.

-Sos Embajadora WEF y vives ahora en Italia, contanos qué acciones concretas estás desarrollando en tu rol y desde Italia?

Estamos trabajando desde distintas iniciativas. Por un lado, identificando y convocando a diversos actores que sean claves para sembrar lazos y posibilidades de negocios para la misión comercial. Argentina tiene un potencial muy grande que tenemos que visibilizar en Italia. Por otro lado, estamos armando actividades académicas en miras de transferir conocimiento. La idea es crear espacios de diálogo sobre temáticas de suma actualidad (inteligencia artificial, compliance, etc.) y abordarlos desde la perspectiva de género. En ese marco, estamos coordinando actividades con las Cátedras Argentinas creadas desde la Embajada Argentina en Italia. En todas estas iniciativas, contamos con destacadas mujeres argentinas e italianas que constituyen una pieza fundamental: Ana Mazzeo, Country Manager WOBI Italia, Barbara Rohner, General Manager Magna Pars (recientemente distinguida con Marca País por el Ministerio de Turismo argentino) y, Virginia Priano y Mery Brambilla, Press and Communication Consultant.

-Próximamente publicás tu segundo libro, ¿sobre qué tratará y dónde podemos conseguirlo?

¡Sí, sale en octubre y no veo la hora que llegue ese momento! Viajaré a Buenos Aires ese mes para la presentación y por supuesto, para participar del WEF. Es un libro de divulgación científica sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestros derechos humanos con foco en género por supuesto. Concretamente la Cuarta Revolución Industrial pone en jaque derechos que nos ha costado siglos conseguir y lo está haciendo de manera casi imperceptible. En el libro evidenciaremos todo ello a través de casos concretos de la vida cotidiana (como medio ambiente, redes sociales, reconocimiento facial, discriminación, etc.) y brindaremos propuestas para un uso ético de la IA. Iré subiendo toda la información en mi web (www.ceciliadanesi.com) y redes sociales (IG y Twitter @CeciliaDanesi).

-Nuestra última pregunta WEF es ¿Cecilia Danesi que mujeres te han inspirado en tu vida?

Tengo muchas mujeres que me inspiran. Mi mamá y mi abuela, mujeres que han trabajado toda su vida y me han criado en absoluta libertad y amor. Sabri Castelli de Mujer Financiera, que creo una empresa para empoderar a las mujeres en materia de finanzas cuando todos le decían que no iba a funcionar. También me encanta Chimamanda Ngozi Adichie, la escritora nigeriana que inspira a miles y miles de personas con sus libros.