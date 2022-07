Dólar: Argentina cumplió con lo justo y sobre la hora la meta de reservas del FMI

En el marco de las nuevas restricciones para importar que dispuso el BCRA, el Gobierno confirmó que cumplió con la meta de reservas acordada con el FMI para el trimestre que finaliza hoy. Es que la autoridad monetaria compró este jueves USD 536 millones, cuando todavía le faltaban USD 450 para alcanzar el objetivo planteado por el organismo.

En su última evaluación, el Fondo decidió hacer lugar al pedido del ministro de Economía, Martín Guzmán, para flexibilizar los “criterios de desempeño” debido al impacto que tuvo la guerra en Ucrania. Así, la meta de reservas pasó de USD 4.100 millones a USD 3.450 millones. Vale recordar que además se modificó el sendero de déficit fiscal y de emisión monetaria.

También deben descontarse USD 700 millones que restan llegar de organismos internacionales y en particular del BID que, según explicaron fuentes de Economía, al no haber ingresado en el tiempo previsto no serán tomados en cuenta por el FMI. Así, la meta bajó a USD 2.750 millones.

En detalle, el BCRA había cerrado mayo con una compra de dólares por USD 1.900 millones. A partir de las medidas para importar que paralizaron la salida de dólares del país esta semana, el BCRA logró revertir el mal desempeño que traía junio y finalizó con una compra por USD 950 millones. Así, el total acumulado en las reservas quedó en USD 2.850 millones, sobrecumpliendo el objetivo.