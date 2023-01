El BCRA bajará la tasa cuando descienda la inflación

Con el dato de la inflación de diciembre, que marcó una leve suba en relación al mes anterior, el Banco Central decidió mantener sin variaciones la tasa de interés de referencia, luego de un proceso que implicó 9 subas consecutivas entre enero y septiembre del año pasado. Para 2023, la autoridad monetaria ya piensa en el momento oportuno para iniciar un proceso descendente de la tasa, en línea con una deseable desinflación que tarda en llegar. El objetivo oficial sería finalizar el año con una variación general de precios en el orden del 60%.

Desde el mercado financiero esperaban que dicha baja se produjera este jueves, pero nada de eso sucedió. “Sería muy prematuro bajarla ahora”, indicaron a BAE Negocios desde el BCRA. La autoridad monetaria apuntaría a marzo para aplicar un primer movimiento descendente de la tasa, si es que se reduce la inflación.

“La autoridad monetaria considera que mantener inalterada la tasa de referencia contribuirá a la desaceleración gradual de la inflación en el mediano plazo, consolidando la estabilidad financiera y cambiaria. La calibración de las tasas de interés en terreno positivo en términos reales garantiza la protección del ahorro en pesos y contribuye a mantener ancladas las expectativas cambiarias, favoreciendo el proceso de desinflación”, sostuvo el BCRA tras su reunión de directorio.

En el acuerdo con el FMI, el BCRA se había comprometido a alcanzar tasas de interés reales positivas. Esta decisión redundó en nueve subas consecutivas que se extendieron entre enero y septiembre del 2022, donde las modificaciones se hacían cada vez más agresivas en línea con la disparada inflacionaria del año pasado. Como saldo, la tasa de interés de las LELIQ a 28 días de plazo pasó de 38% (45,4% efectiva anual) a fines de 2021 a 75% (107,2% efectiva anual) en septiembre de 2022.

Al inicio de la semana, diferentes analistas especulaban con la posibilidad de una baja en la tasa de referencia. Pero en el equipo económico juega al póker. Y en el BCRA también. Las especulaciones del mercado no se cumplieron.

“La tasa en los bonos bajó tanto en el mercado primario como en el secundario. Por ende, la tasa de depósitos también debería hacerlo por debajo de la misma y por arriba de la inflación. Menor tasa será menos demanda de depósitos como también menos intereses por LELIQ. Sin embargo, el principal problema de la inflación y del precio del dólar no es la tasa, sino el exceso de pesos por emisión. Si no dejan de emitir, no habrá tasa que pare ninguna de las dos variables”, aseveró el analista financiero Cristian Buteler.

La tasa de referencia empezó a subir con la escalada inflacionaria. Y si bien Massa sostuvo que el IPC de diciembre tendría un cuatro por delante, desde la autoridad monetaria ya perfilaban el guarismo del Indec en el 5,1%, a partir del Relevamiento de Expectativas de Mercado.

“La suba de la inflación respecto a noviembre da por tierra la baja de tasas que había crecido como rumor tras el 4,9% de noviembre y, sobre todo, tras las declaraciones de Massa del fin de semana. Además, la inflación núcleo que refleja mejor la tendencia, se aceleró a 5,3% (85,8% anualizado) en diciembre desde el 4,8% previo. En consecuencia, la core fue 90,7% en 2022, marcando el ritmo más elevado desde que se tiene registro (2016)”, explicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

Tras la reunión de directorio, el BCRA afirmó que mantendrán las tasas de interés en un terreno positivo en términos reales, “de manera de garantizar una mayor disponibilidad de instrumentos de ahorro que permitan a las y los argentinos obtener rendimientos acordes con la evolución de la inflación y del tipo de cambio”. Por ende, la reducción de la tasa dependerá de la consolidación de un proceso desinflacionario que tarda en llegar.