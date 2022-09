El ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID), Mauricio Claver-Carone, anunciaron este martes en Washington que se lograron destrabar créditos de ese organismo por casi 3.000 millones de dólares para la Argentina hasta fin de año, de los cuales 1.200 millones de dólares estarán destinados al fortalecimiento de las reservas del Banco Central.



El anuncio fue hecho por Massa y Claver-Carone tras la reunión que ambos mantuvieron esta tarde en la sede del organismo, en la capital de Estados Unidos.



En una conferencia de prensa, Massa dijo que "las operaciones de libre disponibilidad no solo se confirman sino que van a ser mayores a lo previsto y en segundo lugar la confirmación de carteras de aquí a fin de año y la puesta en marcha de las discusiones de la cartera para el año 2023".



El esquema crediticio abarca préstamos por 1.200 millones de dólares para fortalecimiento de reservas, de los cuales 500 millones de dólares se desembolsarán el 30 de septiembre y el resto el 30 de diciembre del corriente año.



En el paquete se incluyen programas de préstamos a firmar y a aprobar antes de fin de año por 1.933 millones de dólares.



Mientras que para 2023, el organismo proyecta dar curso nuevos préstamos por 1.800 millones de dólares.



"Ahora tenemos con el ministro (Massa) una política económica cohesiva y hemos podido destrabar lo que estaba trabado", dijo Claver-Carone.





Massa señaló que "el apoyo del BID es muy importante por lo que representa para la acumulación de reservas y lo que representa para muchas provincias en obras viales, obras para el turismo que vamos a firmar con el ministro (de Turismo) Matías Lammens y con el presidente del BID, un programa de financiamiento de obras de infraestructura turística, también se incluyen obras que tienen que ver con aguas, cloacas y para viviendas en la provincia de Buenos Aires".



El jefe de la cartera económica también enfatizó que "tener este programa asertivo con fechas de desembolso, nos permite no sólo robustecer las reservas sino garantizar financiamiento para el estado federal y para obras de distintos programas en las provincias".



El presidente del BID aclaró que cuando manifestó que el organismo requería políticas cohesivas se refería a que en los últimos dos años se vivieron "situaciones" con la Argentina en las que el mismo ministerio le decía una cosa al organismo y otra distinta al Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Se cruzaban los cables, no había claridad en la política y sin claridad en la política económica y en el propósito, es imposible que haya una política macroeconómica holística en la Argentina. Ahora tenemos la oportunidad de que no se crucen nuevamente los cables", sostuvo Claver-Carone.



Massa, por último, agregó que "es una muy buena noticia para los argentinos y para el equipo económico porque pavimenta los objetivos de acumulación de reservas y junto con esta noticia, ayer y hoy fueron los dos días de mayor comercialización de soja de los últimos diez años en la Argentina.