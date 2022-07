Las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ratificó "el cese de comercialización" previsto para el próximo miércoles 13 de julio, a pesar del pedido de "cooperación" del ministro de Agricultura en nombre de todo el Gobierno. Por su parte, Coninagro no confirmó si se adhiere al paro a pesar de haber firmado el comunicado de la Mesa de Enlace: "No estábamos enterados. El documento no habla de eso", dijeron desde la organización.

El sector del agro, en su mayoría, no acatará la solicitud del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de levantar el paro general y “reemplazar la confrontación por la cooperación”, en búsqueda de “aprovechar el momento que el mundo nos ofrece” ante la guerra en Ucrania. En reunión del pleno del Consejo, se propuso revalorizar el documento firmado por más de 35 Cámaras y Asociaciones empresarias, del pasado 29 de junio.

La reunión se realizó este miércoles y contó con la asistencia de las 16 Confederaciones que integran la entidad, donde ratificaron la jornada de movilización y cese de comercialización dispuesta por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, para el 13 de julio próximo.

Por el contrario, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) definirá en las próximas horas si adhiere o no al cese de comercialización y la jornada de protesta.

"No estábamos enterados. El documento -que fue firmado por la totalidad de la cadena agroindustrial- no habla nunca del cese de comercialización. Luego las entidades lo decidieron", señaló el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, durante un encuentro realizado en la sede central de la entidad en la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, explicó: "Estamos estudiándolo. Hoy hicimos una reunión muy larga. En este momento, se está consultando a todas las cooperativas y esperamos que pronto nos contesten". A lo que subrayó: "Son nuestras bases las que deciden y gracias a dios en Coninagro existe

una unidad".

El comunicado de CRA

Además de ratificar el paro anunciado, otro de los puntos del comunicado hace referencia a la escasez de gasoil. "Sostener la necesidad imperiosa de que el Estado asegure la provisión de gasoil, frente a la parálisis que sufre la comunidad en general, debiendo constantemente mendigar litros, para desarrollar su vida cotidiana o pagar sobreprecios para poder trabajar con continuidad", reafirma.

Por otro lado, la entidad firmante hace énfasis en "repudiar formulaciones ridículas, de sumar presión fiscal impositiva, imaginar ingresos extraordinarios o tratar al sector agropecuario como un enemigo a expoliar".

En la misma línea, el documento expresa el rechazo de "aquellos proyectos destinados a destruir la independencia de poderes, la Corte Suprema y el valor de la justicia, para lograr fines personales". A su vez, desde el sector pregonan: "Saneamiento del gasto público, respetando la nivelación de ingresos y gastos, como primer paso de una economía sustentable".

"El cansancio atormentador del permanente descenso de nuestra calidad de vida, de nuestro futuro y de la pérdida de las oportunidades que nos ofrece el contexto internacional", agregaron, en otro cuestionamiento sobre el gobierno de Alberto Fernández.

El comunicado de CRA finaliza: "Por todo ello, el 13 de julio estaremos, sin comercializar, demandando un cambio de rumbo cierto en lo económico y una modificación urgente de la política de abastecimiento de combustibles. Resulta imposible continuar bajo las circunstancias políticas y económicas del presente, lo haremos en paz y con la consigna de que defenderemos nuestros derechos, ante los atropellos de un Gobierno, que no escucha y que nos somete a la incertidumbre y la desazón día a día".