FMI: finalizó la segunda revisión técnica y Argentina tiene encaminada la aprobación

Las conversaciones técnicas sobre la segunda revisión del acuerdo con el FMI terminaron este jueves y Argentina se encamina a la aprobación de los criterios de desempeño del segundo trimestre. Los funcionarios del Ministerio de Economía ratificaron la intención de cumplir las metas del tercer trimestre, además de las anuales, y mantienen el optimismo por el ingreso de dólares a las reservas, que es el objetivo más comprometido del programa, a partir del “dólar soja” y de los desembolsos de organismos internacionales. Allí jugó un papel importante el director del Indec, Marco Lavagna, que se desempeña como un secretario de relaciones financieras internacionales. El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá el lunes con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.

Este jueves finalizó el trabajo técnico que mantuvieron desde el lunes en Washington los funcionarios de Economía y los del FMI sobre la revisión del programa correspondiente al segundo trimestre que implica un desembolso de USD 4.000 millones. En el Palacio de Hacienda aseguraron que la revisión viene “muy bien” y que no hará falta que el gobierno norteamericano interceda ante el Fondo para aliviar las metas del acuerdo. En todo caso, la política podría jugar “al final” en caso de alguna complicación.

El equipo económico estuvo integrado por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores, Leonardo Madcur; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; el director del Banco Central, Lisandro Cleri y Marco Lavagna. También se sumó la secretaria de Energía, Flavia Royón, quien explicó cuál sería el ahorro de la nueva segmentación de subsidios a las tarifas por consumo e ingresos. Por parte del Fondo encabezó la misión el jefe del caso argentino, Luis Cubdeddu.

En cuanto a Lavagna, el funcionario ganó especial relevancia en las conversaciones con los organismo de crédito y en los hechos se desempeñó como secretario de Relaciones Financieras Internacionales. De hecho, hay un despacho libre con esa chapa en el Ministerio de Economía y no se descarta su desembarco en algún momento. El hasta ahora titular del Indec estuvo presente acompañando a Massa en las reuniones con la CAF en la que se anunciaron créditos; también en Estados Unidos con el Banco Mundial y el BID.

Las conversaciones seguirán el fin de semana, de cara al encuentro que mantendrá Masa con Georgieva el lunes, del que también participarán la subdirectora del FMI Gita Gopinath y el director del departamento del hemisferio occidental, Ilian Golfdman. Por el momento, no está descartada la participación de la ex ministra y actual presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, como un gesto de continuidad en la “austeridad fiscal” que propuso ella en julio cuando visitó Estados Unidos. El ministro mantendrá más temprano un encuentro con el asesor del Tesoro norteamericano, David Lipton.

En el equipo económico consideran que las metas de déficit y de emisión monetaria podrían cumplirse mediante los esfuerzos fiscales ya anunciados. Sin embargo, la duda del mercado era la acumulación de reservas. Massa apuesta a que el ingreso de al menos USD 5.000 millones en liquidaciones por el “dólar soja”, los USD 1.200 millones de libre disponibilidad que otrogará el BID para reforzar las arcas del BCRA y los USD 900 millones comprometidos por el Banco Mundial ayudarán a cumplir el objetivo del tercer y del cuarto trimestre.

Sin embargo, los analistas no son tan optimistas. El director de Eco Go, Sebastián Menescaldi detalló: “Las reservas netas cerraron este jueves en USD 1592 millones, a los que se pueden sumar este mes US$ 2.500 millones entre liquidaciones por el dólar soja e ingresos de organismos internacionales neteando el pago de importaciones, y USD 1.370 millones del desembolso del FMI restando los pagos pendientes. Esto da un total de USD 5.462 millones, por debajo de los USD 6.425 millones que plantea el acuerdo para finales de septiembre en comparación con los registros de diciembre”.