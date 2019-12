Firmas electrónicas y lumínicas piden hoy Compre Nacional y extender el bono fiscal

En una de sus primeras reuniones, autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo recibirán hoy a representantes de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) que insistirán por la aplicación del Compre Nacional, prórroga del bono fiscal para bienes de capital y reglamentos técnicos para controlar importaciones.

El encuentro matutino, que no es el primero con cámaras industriales, será con el flamante secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale. Fuentes del sector manufacturero indicaron a BAE Negocios que los amplios sectores de la electrónica, iluminación y electromecánica pretenden la participación de las empresas argentinas en el plan Renovar (energías no renovables) y que no se aplicaba correctamente la ley de Compre Argentino.

Asimismo, de la misma forma que lo planteará en el corto plazo la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), las empresas enroladas en Cadieel solicitarán la extensión del pago del bono fiscal por fabricación de bienes de capital (que en la gestión macrista bajó del 14% al 8,5% aproximadamente). Y en este "paquete" de pedidos, se incluirá la elaboración y conclusión de reglamentos técnicos que verifiquen principalmente la calidad de bienes importados.

Otro punto de conexión es el desarrollo de la economía del conocimiento, en la que Cadieel "pica en punta" con otros segmentos. En conversaciones previas a la asunción del gabinete, ambas partes hablaron de poner énfasis en la electrónica y en la metalmecánica para producir bienes de capital. La entidad viene trabajando desde hace más de cuatro años en proyectos con la Universidad de San Martín (UNSAM), cuna del think tank albertista.

Esta rama de actividad -compuesta por más de 2.200 empresas y que es clave para el desarrollo del país- puede emplear a casi 100.000 personas, de las 60.000 actuales. En Tierra del Fuego, la situación es más apremiante: quedan 29 empresas, es decir, 25% menos que las existentes antes de la era Macri.