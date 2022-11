Funes de Rioja reiteró que no cree en los congelamientos y rechazó bono por decreto

En el marco de la vigesimoctava Conferencia Industrial, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, se refirió al programa Precios Justos que anunciará este viernes el Gobierno. El empresario reiteró que no cree en los congelamientos pero sí en los acuerdos, aunque sostuvo que el éxito de la medida dependerá del “contexto macroeconómico” y la mejora en la disponibilidad de insumos para producir, que ya generó algunos parates en fábricas. También rechazó la idea de un bono o suma fija por decreto, mientras que pidió sostener la negociación paritaria.

“Creemos en los acuerdos, no en los congelamientos porque una sola medida no resuelve los problemas estructurales. Son paliativos en el marco de una situación compleja”, afirmó Funes de Rioja en diálogo con la prensa que asistió a la Conferencia Industrial que se celebra por estas horas en Parque Norte. También adelantó que fue convocado por el Ministerio de Economía para participar del lanzamiento de Precios Justos que, según fuentes oficiales, se realizará mañana a las 11 en el Centro Cultural Néstor Kichner.

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó este miércoles que el nuevo programa de precios incluirá la fijación de los valores de más de 1.500 productos por cuatro meses, mientras que los que estén por fuera solo podrán incrementarse con un tope del 4%. Del nuevo acuerdo participarán más de 100 empresas que representan más del 86% del mercado, entre alimentos, higiene personal, limpieza y productos asociados a la canasta básica.

Sobre las posibilidades de éxito de la medida, Funes de Rioja consideró que dependerá del contexto económico, la disponibilidad de insumos y que se mantengan las cadenas de abastecimiento. “Acá hablamos de los precios de salida de fábrica, por lo que también dependerá de qué suceda en el resto de la cadena porque, por ejemplo, en la alimentación los costos logísticos representan entre el 15% y el 30% del costo final”, agregó el también titular de la COPAL.

“No hablo con descreimiento. Para creer hay que ver el marco y las medidas que toma el Gobierno. No voy a hacer la profecía autocomplida de que esto no sirve ni me voy a creer que esto solo arregla los problemas, hay que mirarlo en el conjunto”, explicó el titular de la UIA.

Por otro lado, y en línea con lo que señalan varios empresarios presentes en la Conferencia Industrial, Funes de Rioja manifestó su preocupación por la falta de insumos para la industria en medio de las dificultades para acceder a dólares. “Hay casos en los que se produjeron paradas, no permanentes pero sí temporarias”, explicó.

En cuanto a la discusión sobre la posibilidad de que el Gobierno otorgue una suma fija o bono por decreto, el titular de la UIA afirmó: "Este tipo de cuestiones se deben definir dentro de los convenios colectivos de trabajo. En todos los sectores las paritarias se llevaron y se llevan a cabo como corresponde. Entendemos que ese es el camino que debemos seguir. No tenemos información de ningún bono y consideramos que es una discusión que no debería darse".