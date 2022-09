Gobierno pidió a Brasil que permita ingreso de Bolivia al Mercosur

Después de que el silencio ganara terreno en los últimos meses, el Gobierno pidió a su par de Brasil que acelere la votación parlamentaria y Bolivia entre al Mercosur como el quinto miembro.

En este contexto, todo está centrado en Brasil por las elecciones generales del próximo 2 de octubre. Mientras diplomáticos argentinos insisten en el ingreso de Bolivia al bloque, la participación del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es muy importante. De ser electo, prometió hoy al mandatario de Bolivia, Luis Arce, que apoyaría la entrada de su país al Mercado Común del Sur.

Fuentes diplomáticas aseguraron a BAE Negocios que “esto se va a destrabar con Lula presidente” ya que “en estos meses de Jair Bolsonaro no es esperable que cambie la postura”. “Varias veces se pidió a Brasil que defina la situación en el Congreso, pero Bolsonaro nunca mostró interés”, agregaron.

Realizado por invitación del gobierno de La Paz, en el encuentro ambos abordaron el retorno de un fortalecimiento de las relaciones entre los países latinoamericanos y emergió el tema del ingreso de la nación vecina al Mercosur, una propuesta que aún necesita ser revalidada por Brasil.

Al citar al ex canciller brasileño Celso Amorim, quien participó en la cita, el portal UOL asegura que el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) a las elecciones de octubre está a favor de la integración y trabajará para ello.

Lula promete

“El presidente Lula se comprometió, en caso de ser elegido, a acelerar la integración de Bolivia al Mercosur, que resulta muy importante para las relaciones internacionales, con Europa, con China”, afirmó tras la conversación. En los otros tres países miembros del bloque (Argentina, Paraguay y Uruguay) tal afiliación fue aprobada por los respectivos parlamentos.

Por supuesto, agregó el ex jefe de la diplomacia, que el «Congreso es soberano, pero no tengo la menor duda de que (Lula) hará ese esfuerzo». Señaló que resulta vital para Bolivia y Brasil, «porque Bolivia en el Mercosur también nos facilitaría el contacto con todo el conjunto de la Comunidad Andina (CAN), de la que también es miembro».

“ Bolivia tiene un elemento estratégico que es el gas, que sumado a los recursos naturales de todos los países del Mercosur, lo transforma en un bloque de altísimas chances de fuerte crecimiento”, indicaron fuentes diplomáticas.

Por su parte, la CAN es la alianza económica de la que forman parte Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que conforma la cordillera de los Andes. Actualmente se debate la integración de Argentina y el retorno de Chile. Bolivia es el único país de América del Sur que participa de los tres grandes ecosistemas: Amazonia, Plata y Andina.