Este lunes, comenzó la inscripción del bono de 45 mil similar a un IFE, pero no un IFE 5 ya que solo será para dos millones de personas de los sectores más vulnerables del país. Entonces, ¿titulares de Potenciar Trabajo cobran el Refuerzo?

Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibe las inscripciones de todos los solicitantes de la nueva ayuda económica que se financiará con lo recaudado del dólar soja y que se pagarán $45.000 en dos cuotas, una en noviembre y otra en diciembre.

En tanto, al anunciar el bono, se informaron los detalles y requisitos de quienes pueden solicitar el beneficio.

Potenciar Trabajo: ¿cobra el bono de $45.000 o Refuerzo de Anses?

Además de anunciar los requisitos, la titular de Anses, Fernanda Raverta informó que grupos pueden acceder y cuáles no al Refuerzo de Anses o Bono similar al IFE.

"Se entregan dos cuotas para aquellas personas que no tengan ningún ingreso y ningún ingreso del Estado. Esto significa que no tengan AUH, pensión no contributiva, pensión por madre de siete hijos, seguro de desempleo, que no estén jubilados ni pensionados. Que no tengan ningún ingreso de parte del Estado y de parte de un trabajo", sostuvo Raverta.

Por otro lado, explicó: "Es un Refuerzo Alimentario para adultos que no tienen ingresos".

Es decir que titulares de:

Potenciar Trabajo Becas Progresar Acompañar Titulares de AUE, AUE y pensiones Jubilados y pensionados Y cualquier otra personas que cobre alguna ayuda del Estado o tenga ingresos registrados.

No podrán cobrar el bono de $45.000.

Anotate hoy y cobrá el bono el 14 de noviembre

Inscripción bono $45.000 Anses

La inscripción virtual se realiza con CUIL y Clave de Seguridad Social:

https://www.anses.gob.ar/refuerzo-alimentario-para-adultos-sin-ingresos

Oficinas de Anses: https://www.anses.gob.ar/oficinas-atencion-al-publico