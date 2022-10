IDEA: el desafío de Alberto Fernández que enojó a los empresarios

En un tono encendido, el presidente Alberto Fernández desafío a los empresarios presentes en el 58 Coloquio de IDEA sobre la calidad institucional de su Gobierno, en referencia a las acusaciones contra la gestión de Mauricio Macri en materia de corrupción. El discurso del mandatario generó sorpresa y malestar en gran parte de los presentes en el auditorio del hotel Sheraton de Mar del Plata.

“¿En este Gobierno alguien les pidió el 1% de su patrimonio, alguien les pidió un centavo para hacer obra pública, los mandó a espiar, alguien llamó un juez para que los persiga, llamó a la Afip para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican? Yo los desafío porque la respuesta de ustedes siempre va a ser no”, apuntó Fernández durante su intervención en la tercera y última jornada del evento empresario que reunió a 700 empresarios en “La Feliz”.

Inmediatamente después, Fernández afirmó: “La verdad es que ese es un valor de la calidad institucional. Y tantas veces en estos Coloquios se habló de eso, ¿Por qué no tienen en cuenta todo esto, por qué no tienen en cuenta que ya no hay más espías u operadores judiciales, no se persigue a nadie con los organismos del Estado?".

En diálogo con BAE Negocios, uno de los empresarios presentes se mostró “sorprendido” por el tono que eligió el mandatario para confrontar los discursos de los miembros de la oposición que pasaron por IDEA desde este miércoles. “Me llamó mucho la atención que nos pidan valorar no habernos sacado plata, espiarnos o extorsionarnos”, remarcó.

"El problema de la inflación no se generó con nuestro gobierno. Asumí con 54% de inflación en 2019. Debemos trabajar para solucionarlo", Alberto Fernández

Otro de los invitados calificó su discurso como una “vergüenza” en el marco de la situación social y la suba de precios. “Nos habló del crecimiento económico hasta junio y a la gente no le alcanza la plata. Se olvidó que a partir de julio la economía empezó a desacelerar, tenemos más indigentes, nos faltan dólares, la inflación es la más alta en 30 años, pero eligió sacar pecho con la corrupción”, apuntó.

Por otro lado, el presidente del 58 Coloquio IDEA y titular de Toyota Plan Argentina, Daniel Herrero, dijo que “lo de Alberto fue el ejemplo claro de lo que buscamos”. “Más allá de lo que puedan generar sus palabras, tuvo lugar para expresar lo que piensa y su conclusión fue que el camino es el diálogo. Eso es saludable”, indicó.

Gran parte del discurso de Fernández estuvo centrado en datos positivos de empleo, actividad, exportaciones, entre otros indicadores que salieron hasta junio. También aseguró que la economía crecerá cerca del 5% este año y más del 2% en 2023, por encima de las proyecciones plasmadas en el proyecto de Presupuesto que envió al Congreso el Ministerio de Economía.

Curiosamente, las reivindicaciones del Presidente a su gestión llegaron después de que el Indec diera a conocer el dato de inflación correspondiente a septiembre, el cual marcó un 6,2% mensual. Si bien hubo una baja respecto al 7% de agosto, el IPC escaló 83% en los últimos 12 meses. "Es un tema que debemos resolver. Pero hoy supimos que viene paulatinamente bajando", dijo el mandatario.

Sobre el final, sumó: “Debo ser re débil, pero el que afrontó la pandemia, buscó las vacunas, fue al Fondo, se llama Alberto Fernández”.