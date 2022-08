El Gobierno nacional oficializó este viernes el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil del 21% en tres tramos, acordado esta semana en la reunión del Consejo del Salario que encabezó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. El mismo quedó establecido a través de la Resolución 11/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, con la firma de Moroni.

En el Consejo del Salario, que se reunió el lunes, sindicalistas y empresarios acordaron una actualización del salario mínimo del 21% en tres tramos de 7% para el trimestre septiembre-noviembre, con cláusula de revisión del acuerdo ese último mes.

"Es preciso, aunque sea de forma gradual, convenir unpor lo perdido desde el macrismo y superar el guarismo inflacionario del año, que todas las fuentes estiman en no menos del 90 por ciento. Además, el haber mínimo debe alcanzar a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas domésticas y, aunque no sea el ámbito, hay que establecer el ingreso universal", dijo, referente de la