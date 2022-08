El Salario Mínimo llegará a $57.900 en noviembre donde tendrá otra revisión

En su segundo encuentro del año, el Consejo del Salario (CNS) votó el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que pasó a $57.900 en 3 tramos para septiembre, octubre y noviembre, con revisión en ese mes. El incremento aprobado fue del 21% y en la deliberación hubo 30 votos a favor. La CTA de los Trabajadores se abstuvo y la CTA Autónoma votó en contra.

De acuerdo al cronograma de mejoras el mes que viene el SMVM llegará a $51.200, en octubre será de $54.550 y en noviembre llegará a los $57.900.

También según los cálculos de la Casa Rosada, de diciembre a diciembre la mejora en el haber mínimo alcanza el 80,9% y de marzo a marzo el 75,5%.

"Es preciso, aunque sea de forma gradual, convenir un plan de recuperación salarial por lo perdido desde el macrismo y superar el guarismo inflacionario del año, que todas las fuentes estiman en no menos del 90 por ciento. Además, el haber mínimo debe alcanzar a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas domésticas y, aunque no sea el ámbito, hay que establecer el ingreso universal", dijo Ricardo Peidró referente de la CTA Autónoma.

�� El Gobierno Nacional acordó por amplia mayoría el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con una revisión en el mes de noviembre. pic.twitter.com/R6gDaChPo2 — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (@MinTrabajoAR) August 22, 2022

La discusión por el nuevo valor quedó lejana a la canasta de pobreza ($110.000) tal como se preveía. Acercarse a dicho importe sólo podría tener lugar en rigor de aplicar un aumento de más del 100%.

Conectados de manera virtual, deliberaron la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UIA, CAME, Adeba, la Bolsa de Comercio, Coninagro, UTEP, Fauppa, y funcionarios de los ministerios de Trabajo y Economía, confirmaron desde la cartera laboral.

Durante el extenso debate hubo ásperos cruces entre el triunviro cegetista Pablo Moyano y el titular de la UIA Daniel Funes de Rioja. El encuentro estaba previsto para el jueves 18 pero se postergó en virtud de la ausencia de Funes de Rioja para ese día, por motivos de un viaje realizado por el referente empresario.

Ayer nomás

Antes de la definición de ayer, el CNS se había reunido en marzo fijando un incremento del 45% en 4 tramos. Ante la escalada inflacionaria el Gobierno había adelantado en mayo los tramos de esa mejora con lo cual desde el 1° de junio pasó a$45.540 y desde este mes a $47.850.

También desde agosto el valor de la hora para el personal jornalizado es de $239,30 y, los montos mínimos y máximos por desempleo, de $13.292 y $22.153.

El CNS es un organismo tripartito y está constituido por 32 integrantes: 16 por la parte trabajadora y otros tantos en representación de las cámaras empresarias de todas las actividades.

En caso de no producirse un acuerdo entre los participantes del CNS el ministro de Trabajo tiene la potestad de laudar, hecho que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri.