La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara nuevos beneficios para reforzar los ingresos de los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y jubilaciones frente a la inflación y a la suba del dólar hoy.

Sin el pago de un IFE 4, el organismo que dirige Fernanda Raverta anunció el pago de un nuevo bono de $7.000 que se acreditará en tres cuotas en septiembre, octubre y noviembre. El bono está dirigido a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Además, habrá un aumento para la AUH, Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación por Embarazo.

En paralelo, la Anses ofrece a un grupo de titulares realizar un trámite para cobrar por única vez en el año un plus de $10.772. El trámite es semipresencial y se realiza en pocos pasos.

Libreta AUH 2022

La Libreta AUH es un mecanismo que tiene el Estado Nacional para supervisar el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de las chicas y chicos de la Asignación Universal.

Por otra parte, con la presentación de la Libreta AUH se activa el 20% del complemento retenido por la Anses durante 2021. El monto es de $10.772 y puede cobrarse una sola vez al año.

En el caso de no presentar la documentación, no se podrá acceder al extra.

Libreta AUH en Mi Anses

Formulario de Libreta AUH

Los pasos a seguir para presentar la Libreta AUH son:

1. Descargar el Formulario de Libreta AUH 2022 en: https://www.anses.gob.ar/sites/default/files/formulario/2022-08/Formulario%20Libreta%20AUH%201.47.pdf

2. Imprimir el formulario y llevarlo al centro de salud o la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.

3. Presentarse sin turno en una oficina de Anses con DNI y formulario completo.

La fecha límite para presentar la documentacion es el 31 de diciembre de 2022. En caso de no hacer el trámite no se cobrará el plus de $10.772.

