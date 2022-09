Presupuesto 2023: los detalles de la hoja de ruta de Sergio Massa

El ministro de Economía, Sergio Massa, ingresó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2023, que proyecta una fuerte reducción de la inflación al 60%, desde el 95% previsto oficialmente en 2022. En el equipo económico consideran que esa baja es posible a través del ordenamiento fiscal y la acumulación de reservas. Los analistas no creen factible ese resultado y el mercado anticipa que el IPC será de al menos 84% el año que viene. Esa diferencia, de todos modos, es la que permitirá a priori un mayor ingreso de recursos al Tesoro que ayudarán a reducir el rojo primario en línea con el 1,9% del PBI exigido por el acuerdo con el FMI.

Con mirada ortodoxa, desde el Ministerio de Economía afirman, sin embargo, que la desinflación ocurrirá porque al haber ajuste fiscal hay menos emisión: "La idea general es que bajar el déficit fiscal te permite bajar el financiamiento monetario que es la base de la inflación". Para llevar adelante la consolidación fiscal, el equipo económico plantea “dos grandes jugadores”: la quita de subsidios en energía y transporte (que sumarían 0,7% del PBI) y la disminución de gasto que implicaría la finalización del gasoducto Néstor Kirchner.

El piso que dejará 2022 para el IPC es muy alto: el último REM arrojó que este año finalizará al menos en 95%, mientras que el Indec informó incrementos de 7,4% para julio y 7% para agosto, siendo los registros mensuales más altos en las últimas dos décadas. Del texto del Presupuesto se desprende que la inflación terminará en línea con la encuesta del BCRA para bajar al 60% en 2023.

El director de la consultora Eco Go, Sebastián Menescaldi, en cambio, consideró que no será posible una baja de la inflación tan sustancial. "No queda claro cómo van a romper la inercia que dejan los tres dígitos de 2022, porque por ejemplo van a tener que negociar paritarias para recomponer lo perdido y con el temor de los sindicatos de que vuelva a ser más alta que la pauta oficial. Nosotros estimamos que el IPC del 2023 estará por encima del de este año", dijo.

Por su parte, el director de Epyca, Martín Kalos, comentó: "Si hay una inflación mucho más alta que la proyectada, la recaudación será mayor y puede ayudar a tener menos déficit. Pero también puede pasar que se reasignen partidas de forma discrecional, lo cual es un problema para la previsibilidad fiscal que se le quiere mostrar al mercado". Sin embargo, el economista consideró que "es mejor tener escenarios optimistas que obliguen a intentar cumplir lo presupuestado, porque si se contempla una inflación muy alta y después es bastante más baja, habrán gastos que no se podrán financiar".

"Si bien es poco probable que suceda, una baja tan sensible también puede ser contraproducente para la dinámica fiscal. Una parte importante del gasto está indexado al pasado, como el previsional, por lo que podrían haber mayores erogaciones con una recaudación menor que atente contra la reducción del rojo primario", advirtió Menescaldi.

Del proyecto que elevó el Ministerio de Economía a Diputados, y que Massa prevé defender ante la comisión de Presupuesto y Hacienda en la primera semana de octubre, se desprende que el dólar oficial será de $269,9 en diciembre de 2023. El crecimiento del PBI previsto para el próximo ejercicio es del 2% promedio, y en 2022 de 4%.