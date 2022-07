Pulseada para el BCRA: tasa de interés, deuda en pesos y la cotización del CCL

El Banco Central y el Ministerio de Economía jugarán una nueva pulseada contra el mercado a partir del lunes. Un día antes, funcionarios del equipo económico estuvieron reunidos en el Palacio de Hacienda para definir los pasos a seguir. La presión que hubo sobre los dólares financieros, con un CCL a $300 tras el traspié del BCRA al prorratear los vencimientos de las Leliq, constituye parte de la contienda. Para el consultor Santiago López Alfaro, “la autoridad monetaria debería convalidar una mayor tasa de interés y Batakis exhibir un plan orgánico para alcanzar cierta estabilidad”. Por su parte, Alejandro Vanoli, ex titular del BCRA, opina que debería subir la tasa de interés de referencia y las demás bajar. “La inflación está muy alta como para no hacerlo”, indica el ex funcionario. Este jueves se conocerá el nuevo dato del IPC que coincide con el día en que se reúne el director de la entidad que conduce Miguel Pesce.

“Ahora lo importante es estabilizar la situación con más tasa y menos emisión de pesos. Después, el resto lo tendrá que solucionar la política. Esto no se arregla únicamente con un cambio de Ministro”, sostiene a BAE Negocios Santiago López Alfaro. La coordinación política del equipo económico – sumado a señales de cohesión hacia el interior del Frente de Todos- son parte de la hoja de ruta que le reclaman al Gobierno nacional tanto los voceros del mercado como economistas más cercanos al oficialismo e integrantes del propio Poder Ejecutivo.

La puja de la semana pasada finalizó con una cotización del contado con liquidación que llegó a los $300, una brecha del 134% comparado con el tipo de cambio oficial. Para la consultora Equilibra, fundada por Diego Bossio, parte de la explicación se encuentra en que el BCRA prorrateó los vencimientos de las letras de liquidez para impulsar a los bancos a participar en la licitación del Tesoro de esta semana. “El efecto colateral de ese prorrateo fue una mayor emisión, sumado a la incertidumbre tras la renuncia de Guzmán y los siete días sin equipo económico. Todo redundó en un fuerte ajuste de los dólares financieros”, explica la consultora.

Desde el BCRA la ven de otra manera. El lunes de la semana pasada, los bancos se desprendieron de títulos en pesos y la autoridad monetaria buscó canalizar ese circulante hacia otros títulos que no fueran las Leliq, como los instrumentos a un día, cuya tasa es 47 puntos menor. ¿Los bancos iban a perder dinero? En este contexto, ganó la corrida hacia el dólar. El jueves 7, la autoridad monetaria tuvo que recular en su estrategia y volver hacia las Leliq.

Para Vanoli, la clave de la semana pasará por bajar la cotización del CCL. “Es un tema complejo porque hay menos herramientas. Por eso se requiere que se vea estable la unidad política, un aumento de tasas y acumulación de reservas”, explica el ex titular del BCRA.

“No es catastrófico que te suba el dólar de extranjerización de las empresas. Quiere decir que hay muchas empresas que tienen desconfianza y se dolarizan, y están dispuestas a pagar un precio alto por la dolarización. Si lograras darle cohesión a la política, empezar a acumular dólares y bajar de a poco la inflación, los dólares paralelos se van a ir moderando solos”, agrega Sergio Chouza, titular de la Consultora Sarandi. Casualmente, los tres focos de conflicto en la política económica que hasta ahora no se han podido resolver.