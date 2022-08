Pymes advierten que no podrán absorber el aumento del costo de la energía

Las pequeñas y medianas empresas nucleadas en la CAME advierten que los aumentos en las tarifas de luz, tras la quita de subsidios, impactarán en sus empresas en el orden del 224%. Este martes, mantendrán una reunión con la secretaria de Energía, Flavia Royón, con el objetivo de clarificar los cuadros tarifarios y buscar mecanismos institucionales para aquellos comercios que no podrán hacer frente a las subas. La CAME también está gestionando un encuentro con Matías Tombolini, secretario de Comercio, para analizar el caso de 30 pymes industriales con dificultades para la importación de insumos claves. “Tenemos restricciones a las importaciones de insumos esenciales. Y esto complica nuestro escenario de crecimiento hacia adelante”, manifestó Juan Carlos Uboldi, responsable del sector industrial de la CAME.

Según el análisis realizado en la Confederación de la Mediana Empresa, las pymes pasarán de pagar $4,14 por kilowatt a 13,20. De ahí el cálculo de un potencial incremento en sus costos del 224%. “Hay preocupación e incertidumbre. No está claro el esquema de tarifas para el sector industrial y comercial. Ante esta situación, queremos plantearle a Royón la necesidad de atender la situación de algunas pymes que tendrán problemas para aplicar ese aumento”, sostuvo Uboldi, en diálogo con FM La Patriada, en el programa Tarde Sin Fondo.

En el caso de los pequeños comercios, la energía representa entre un 10 y 15 por ciento de la estructura de costos, guarismo que podría trasladarse directamente a precios, en un contexto de aceleración inflacionaria que impacta de lleno en los niveles de consumo. El planteo que le llevarán a Royón no escapa de una discusión más amplia, vinculada al poder adquisitivo de los salarios, que en definitiva se vuelcan de lleno al consumo interno.

“Con el tema de la inflación y los salarios estamos muy complicados. Nuestro sector depende mucho del mercado interno ya que no somos grandes exportadores. Y el consumo viene dando muestra de cierta fatiga. También para el sector industrial. Los programas de alientos para el mercado interno son necesarios. Pero también sabemos de la restricción financiera. La tasa de interés subió entonces el financiamiento es bastante restrictivo para el consumidor”, aclaró Uboldi. En este contexto, la CAME abogó por la continuidad de los programas Ahora 12, 18 y 24 cuotas.

Otro tema clave para las pymes pasa por la importación de insumos esenciales. La semana pasada, la CAME tenía pautada una reunión con Tombolini, suspendida por cuestiones de agenda. Pero los planteos continúan.

“A partir de un estudio interno, relevamos el caso de 30 pymes que no tienen posibilidad de importar insumos críticos. Estamos aguardando la reunión con Tombolini. Son casos concretos donde tenemos restricciones. Y esto complica hacia adelante el escenario de crecimiento”, advirtió el responsable industrial de la CAME.

Las partidas presupuestarias específicas para las pymes fueron de las que más sufrieron el recorte ejecutado por Sergio Massa la semana pasada, a través de la decisión administrativa 826/22. El ajuste dentro del capítulo Financiamiento de la producción (Programa 47), que incide directamente sobre las pymes, llega a los 62.300 millones de pesos, es decir una reducción del 39% en relación al presupuesto que estaba vigente a enero de este año.

El capítulo Gestión Productiva (Programa 43) sufre un recorte del 80 por ciento (6300 millones de pesos), mientras que los recursos para la promoción de la productividad y competitividad pyme y el desarrollo de emprendedores (Programa 45), caen un 41% (1500 millones).