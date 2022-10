La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, aseguró que la explotación off shore del denominado "proyecto Argerich" en el Mar Argentino, a 300 kilómetros de Mar del Plata, "es un hallazgo que puede modificar la historia de YPF y del país, con un impacto productivo que podría ser similar al de Vaca Muerta".



El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación realiza hoy una audiencia pública para debatir sobre el impacto económico, social y ambiental del pozo exploratorio Argerich ubicado en el Mar Argentino, en el área CAN-100 de la Cuenca Argentina Norte localizada a 307 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata.



La presidencia de la audiencia está a cargo de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación.



Royon remarcó que se busca "impulsar esta actividad -en alusión a la explotación de hidrocarburos en áreas marítimas- con los máximos estándares de cuidado", y advirtió que "el sector es el mayor multiplicador de empleo de la Argentina".



Por otra parte, la funcionaria destacó que "hace más de cuarenta años" que hay actividad petrolera costa afuera en la Argentina, sin que se hayan registrado incidentes de gravedad.



En el mismo sentido se expresó la subsecretaria de Industria, Priscila Makari, quien sostuvo que "la producción off shore no es excepcional en el mundo, ya que representa el 30% de la producción", y que en el caso de la Argentina el inicio de la actividad data de 1969.



Royon indicó que en un período de cuatro a seis años, el proyecto Argerich tendría una capacidad de producción de 200.000 barriles diarios, equivalentes a valores actuales a unos US$ 7.000 millones.



"Es un hallazgo que puede modificar la historia de YPF y del país, con un impacto productivo que podría ser similar al de Vaca Muerta", enfatizó.



Por su parte, el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, confió que el proyecto será "un éxito" y que "los empleos van a desbordar", ya que "puede crecer hasta centenares de miles de puestos de trabajo.



El pozo exploratorio Argerich es el primero de aguas profundas que se realizará a 300 kilómetros mar adentro, en el bloque CAN-100, operado por Equinor en consorcio con las empresas YPF y Shell Argentina.



Los estudios preliminares realizados por YPF consideran que podría existir un yacimiento con capacidad de producir 200.000 barriles de petróleo día, equivalente a casi al 40% del petróleo que hoy produce la Argentina.