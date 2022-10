Cuando Sergio Massa asumió como ministro de Ecomomía el 3 de agosto, planteó que sus primeras medidas iban a estar enfocadas a través de cuatro ejes: orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de las reservas y desarrollo con inclusión social.

El primer desafío era mostrar un horizonte de previsibilidad y se abocó a consolidar la confianza de los organismos internacionales y los inversores, sobre todo luego de la intempestiva salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, y el preve paso de Silvina Batakis por el cargo. Massa dio todas las garantías y viajó a reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con referentes de Wall Street e inversionistas en energía.

La titular del FMI llegó a decir que que Massa "se ha tomado muy en serio el compromiso de cumplir" con lo establecido en ese entendimiento. El Fondo reconoció ese esfuerzo con la aprobación de las metas del segundo trimestre y el anticipo de que estarían aprobadas dos de las tres del tercer trimestre.

Luego de acomodar algunas variables de la macro, Massa, comenzó con la etapa 2 de su plan de gestión, la cual estará más enfocada en mejorar los ingresos para dinamizar el consumo y la producción. En el equipo económico consideran que, en un marco de mayor tranquilidad, ahora es factible acordar un sendero más previsible de la inflación.

.

El FMI y el Club de París

Uno de los últimos puntos que se destrabó es la renegociación para el pago de una deuda remanente con el Club de París. El remanente de USD 2.000 millones viene del acuerdo firmado en 2014 por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, ya que en mayo de 2019 se suspendieron los pagos durante la gestión de Mauricio Macri y a finales de 2021 el Gobierno de Alberto Fernández decidió comenzar un proceso de reestructuración.

El entendimiento por USD1.972 millones contempla una extensión de los plazos hasta 2028, una reducción de la tasa de interés promedio del 9% al 4,5% y una quita de USD248 millones que regían en concepto de punitorios.

Reservas y dólar

A pesar de la dinámica del comercio exterior y que gran parte del año hubo superávit, las dificultades para acumular reservas quedaron evidenciadas con la necesidad de establecer un dólar diferencial para liquidar producción del agro, que se conoció como "dólar soja". No fue la única medida: también se encarecieron los consumos con tarjetas desde el exterior con el objetivo de que la disponibilidad de dólares quede enfocada en las necesidades para la producción.

Los Créditos , un impulso adicional

Los organismos internacionales son parte de la estrategia del Ministerio de economía para realizar obras sin necesidad de destinar resrvas. En ese contexto, el directorio del BID aprobó financiamiento de 700 millones de dólares para la Argentina

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el brazo financiero del Banco Mundial, otorgó al Gobierno argentino un crédito por 600 millones de dólares para modernizar la estructura del ferrocarril Belgrano-Sur de pasajeros, y otros 200 millones de dólares para el programa de Innovación para el Crecimiento Inteligente.



Estos créditos se rubricaron durante un acto celebrado en el Palacio de Hacienda, con la firma de los ministros de Economía, Sergio Massa; de Transporte, Alexis Guerrera; y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, con el vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo.

Medidas para el bolsillo

Junto al Secretario de Comercio @MatiasTombolini y a @MInsaurralde lanzamos #Ahora30, un programa federal que permite comprar electrodomésticos de fabricación nacional en hasta 30 cuotas fijas, cuidando el consumo y fortaleciendo el poder de compra de las y los argentinos. pic.twitter.com/yNUcUYSE3r — Sergio Massa (@SergioMassa) October 24, 2022

La poca elasticidad a la baja de la inflación determinó además que se avanzar en medidas para aliviar el bolsillo de trabajadores y de los sectores de menores ingresos, y con más dificultades para hacer frente al incremento del costo de los alimentos, la principal preocupación.

Mientras se avanza con los acuerdos sectoriales y se implementa la nueva estrategia de Precios Justos, el ministerio de Economía anunció el pago de un bono de $45.000 a los sectores más vulnerables, en dos cuotas de $22.500 pesos.

También, para impulsar el consumo, se lanzó el programa Ahora 30 destinado a la compra de electrodomésticos, linea blanca y celulares en momentos en que hay mucha demanda por el próximo inicio del Mundial de Fútbol de Qatar y que se extenderá hasta las Fiestas de Navidad y Fin de Año.

También implementó medidas para los trabajadores de ingresos medios y decidió que los trabajadores que cobran hasta $330.000 no pagarán ganancias lo que permitirá “que casi 380 mil argentinos no pierdan lo que ganaron" en su empleo. La medida apuntó a que "el trabajador no sufra cada vez que va al supermercado".