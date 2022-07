El Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom) ofrece varios beneficios para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Becas Progresar y jubilaciones. Uno de ellos es la posibilidad de acceder a telefonía celular para llamadas e internet a precios increíbles, desde los $200 mensuales.

Por otra parte, la entidad otorga tablets gratis para beneficiarios de Anses, monotributistas y trabajadores registrados a través del programa Conectando con Vos. El objetivo de estos beneficios es que exista un alcance a las tecnologías para todas las personas y reducir la brecha digital.

En paralelo, ya sin un nuevo IFE 4 o Refuerzo de Ingresos, la Anses continúa con la entrega de extras de $18.000 para AUH y AUE, acreditando el saldo de prestaciones y mantiene disponibles los Créditos Anses 2022 para cinco grupos.

Prestación Básica Universal Enacom 2022

La Prestación Básica Universal Obligatoria es un beneficio de telefonía celular, la telefonía fija, Internet y la televisión para los sectores más vulnerables.

Se trata de un apoyo a aquellas personas que no pueden afrontar el pago de los planes de los servicios.

Planes de celular baratos

Telefonía móvil a $150

En este plan cuenta con las siguientes prestaciones:

- 500 minutos para llamadas a celulares de la misma compañía.

- 50 minutos para llamadas a celulares de otra compañía.

- Sitios web y 0800 liberados (gob.ar / gov.ar / edu.ar / educ.ar / uba.ar)

- WhatsApp gratis solo para texto en todo el mes.

Telefonía móvil con internet a $200

Incluye un paquete de datos de 1 GB mensual.

Celular con internet a $18 por día

A solo $18, el plan ofrece 50 MB por día para el acceso a internet.

Planes para celular 2022

Quiénes acceden a los planes para celular de Enacom

Los grupos que pueden acceder a la Prestación Básica Universal Obligatoria de Enacom son:

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo, como así también sus hijos entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar.

- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con ingresos que no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

- Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

- Jubilados y pensionados con una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

- Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

- Titulares del seguro de Desempleo.

- Usuarios y usuarias incorporados e incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares.

- Titulares de las Becas Progresar.

- Beneficiarios de programas sociales.

- Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

- Entidades de Bien Público definidas por la Ley 27.218.

Cómo pedir planes para celular de Enacom

Los trámites de Prestación Básica Universal (PBU) no se realizan a través de Mesa de Entradas ENACOM.

Los beneficiarios alcanzados por la medida podrán acceder a la PBU realizando una declaración jurada en el siguiente link: https://www.enacom.gob.ar/declaracion-jurada-prestacion-basica-universal_p4798. Una vez completada, se debe enviar al prestador del servicio, quienes deberán garantizar el acceso.