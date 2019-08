Plazos de entrega cada vez más cercanos como monstruos gigantes, mails que se amontonan en la bandeja de entrada, llamados y pedido de respuestas: trabajar bajo presión puede hacer trastabillar el desempeño. Algunas recomendaciones de expertos contribuyen a manejar mejor ese tipo de situaciones, para nada infrecuentes en un contexto de crisis como el actual.

Un informe publicado por la revista Gestión destaca que el equilibrio no es un don de nacimiento, sino una destreza que puede desarrollarse. En ese sentido, incluye varios tips del portal Universia para sobrevivir en ese entorno de altísima exigencia.

En primer lugar, y aunque suene obvio, organizar el tiempo. En el mercado laboral actual las personas suelen cumplir múltiples tareas, lo cual desconecta al trabajador con lo que venía ejecutando. Por eso, es fundamental separar las tareas importantes y urgentes para realizarlas en la mañana, cuando la creatividad y productividad son mayores.

Aprender a decir que no: conocer los propios límites y negociar las tareas futuras

Otro de los consejos es pensar primero desde las necesidades e intereses del cliente para definir prioridades. Además, practicar soluciones sobre situaciones hipotéticas para evitar contratiempos: chequear los archivos digitales y revisar tu agenda personal para repasar los horarios de reuniones.

Los especialistas proponen también escribir recordatorios porque alivian la carga mental. También recomiendan ofrecer ayuda solo cuando sea necesario: "involucrarte con asuntos que no competen a tu tarea directamente es una pérdida de energía que afectará tu trabajo. Ayudá a tus compañeros sólo cuando sea necesario y estés capacitado para colaborar, no te distraigas con problemas ajenos que no sabés solucionar rápido", sugiere.

Como contrapartida para balancear y depurar tanto esfuerzo, es fundamental realizar ejercicio físico y recomiendan también meditar, ya que contribuye a bajar la sensación de ansiedad. Y, casi como un mandato, es importante disfrutar del tiempo libre. Dormir bien y alimentarse adecuadamente son las otras dos variables del trino de bienestar necesario para tener un buen punto de partida.

Recetas para urgencias

En estos casos en los que el tiempo apremia o la magnitud del proyecto genera ansiedad, otros expertos en management recomiendan también mantener una buena comunicación con el equipo: tener un grupo de trabajo en el que poder apoyarse si es necesario. Aunque tus compañeros no tengan el mismo rol, seguramente te podrán retroalimentar en tus apreciaciones y apoyar con consejos.

Fundamental es aprender a decir que no. Por más pendientes y tareas que lleguen, es importante conocer el propio límite según sus capacidades y tiempos. En el momento que uno se compromete con algo, es su responsabilidad cumplir con ello; por eso, es clave negociar de antemano la tarea.