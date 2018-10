La Casa Rosada consiguió lo que la oposición por sí sola no podía: unir a los distintos sectores del peronismo y de otras fuerzas de la oposición en pos de echar por tierra la resolución que compensa a las empresas distribuidoras de gas por la devaluación, y que pagan los ciudadanos. Para el universo no oficialista es un tema servido en bandeja: afecta transversalmente a los distintos sectores socioeconómicos, involucra a los intendentes, que serán depositarios del malestar en sus municipios, y trepa hasta los gobernadores, que en las últimas semanas pasearon a sus funcionarios desde las capitales provinciales hasta los despachos de Balcarce 50 en busca de acordar qué cedían para garantizar el Presupuesto 2019 con déficit cero. En este caso, el problema es también, una vez más, para el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que teje con paciencia y, en horas, sus colegas de Gabinete le dinamitan los acuerdos. Napoleón recomendaba: “Si ves a tu adversario equivocarse, no lo distraigas”. Y consumado el error, la oposición sale en busca del rédito.