El verano impone la placidez de los tiempos en pausa y las calles de la ciudad un poco más vacías. Sin embargo, para quienes continúan con su rutina, junto con las altas temperaturas pueden acalorarse los ánimos también en la oficina.

Adecco Argentina, filial de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, realizó un estudio sobre los problemas de convivencia que existen en el ámbito laboral en estos meses. Si bien más de la mitad de los encuestados (54 por ciento) afirma que le gusta su lugar de trabajo, fueron capaces de identificar algunas de las divergencias que tensionan las relaciones en el día a día.

Durante el verano, el aire acondicionado y los horarios son los factores que generan mayor cantidad de conflictos.

El 25% de los empleados no se pone de acuerdo sobre qué música escuchar en el trabajo

Al consultarles cuáles son los aspectos que generan más discusiones en el trabajo, el 44% respondió que tiene problemas con los horarios de entrada y salida, y otro 28% no se pone de acuerdo con el aire acondicionado.

Este último desencadenante de "batallas" es un clásico que separa dos tribunas para el debate: quienes se congelan y aquellos a los que "no les llega el aire". Mientras que casi un tercio admite que no hay conciliación posible, un 44% llega a un acuerdo sin generar conflicto, y un 28% no tiene opción ya que cuenta con aire acondicionado centralizado.

Una que sepamos todos

Pero otros sentidos también inciden en desacuerdos con los compañeros. Según el sondeo, otros temas destacados son los ringtones de los celulares, el calentar la comida (especialmente la que tiene feo olor), la música y "¿Quién hace café?", ya que el que lo termina, no lo prepara para el compañero siguiente.

La música es un tema crucial en las oficinas abiertas. Mientras que el 42 por ciento se pone de acuerdo sobre qué escuchar, un 25 por ciento no y opta por turnarse la elección entre los compañeros o por disfrutar cada uno su música con auriculares. Sólo tres de cada diez personas encuestadas no escuchan música durante la jornada laboral.

Según los encuestados, en general la hora de almorzar no resulta un tema de conflicto, el 33 por ciento ya tiene turnos preestablecidos, el 25 por ciento tiene un solo turno donde almuerzan todos juntos, otro 23% lo arregla en el momento, el 17% come en el escritorio, y sólo un 3% admite que existen conflictos con los horarios y turnos.

Siete de cada 10 afirman que los ruidos y llamados en la oficina no son un problema porque ya están acostumbrados o tienen una sala de reunión para estas cuestiones, mientras que un 25 por ciento lo encuentra molesto porque dificulta la concentración.

Pese a estos desacuerdos, la situación de convivencia no parece ser una pesadilla en las oficinas. Más de la mitad de los argentinos afirma tener un clima laboral bueno, mientras que un 20% lo califica como regular, un 21% cómo excelente y un 6 por ciento como malo. De todas formas, la calma estival parece no funcionar para todo el mundo: 3 de cada 10 afirman que empeora durante el verano como consecuencia del calor, el transporte, la mayor irritabilidad y el aire acondicionado.

Espacio abierto o cerrado

Más de la mitad prefi ere trabajar en una oficina abierta, mientras que un 45% opta por la oficina cerrada. El 60% cree que favorece el trabajo en equipo, el 49% cree que mejora la interacción, el 37% porque permite compartir situaciones laborales, el 25% porque permite compartir un espacio y el 22% porque favorece la creatividad. Respecto a las desventajas, el 56% afi rma que el ruido es el mayor confl icto, el 40% cree que se difi culta la concentración, el 35% cree que no ofrece privacidad y el 31% cree que dificulta la definición del espacio personal.