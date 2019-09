Mañana se celebra el día del estudiante y es un buen momento para analizar cómo los jóvenes argentinos se insertan en el mercado laboral mientras desarrollan su carrera de grado.

Bumeran realizó una encuesta para comprender el perfil de aquellos que van a la universidad y trabajan al mismo tiempo. Dentro de los encuestados, el 51,7% afirmó realizar ambas actividades al mismo tiempo.

Una situación significativa que ocurre actualmente en el mundo laboral es que la mayoría (63,3%) de los jóvenes que trabaja mientras estudia, no tiene un puesto relacionado con su carrera universitaria.

A su vez, otro dato destacado que reveló la encuesta fue que, si bien muchos jóvenes quieren trabajar, el 63% no encuentra empleo. Del resto de los interpelados que estudia, pero no trabaja, el 20,3% dijo que prefiere priorizar sus estudios, mientras que el 16,7% declaró no tener tiempo para hacer las dos cosas.

Trabajar y estudiar al mismo tiempo tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, se adquiere una experiencia que la universidad no trasmite y sólo se aprecia al momento de estar empleado, pero, consecuentemente, quita horas de estudio, lo que provoca que, usualmente, haya una dilación en la carrera. El 58,4% admitió que se retrasó en su carrera luego de empezar a trabajar, mientras que el 41,6% negó tal afirmación.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados (53,4%) dijo que si uno está bien organizado, el trabajo no debería afectar la constancia en el estudio. Por el contrario, el 46,6% expresó que siempre le irá mejor en la facultad a quien solo estudia.

Con respecto al tiempo extra que se dedica al estudio, el 31,2% estudia 4 horas extras semanales, el 28% le destina 6 horas semanales, el 20,5% emplea 2 horas de la semana y la minoría (20,2%) le dedica más de 8 horas al estudio.

Entre los jóvenes que trabajan, el 67,23% se insertó en el mundo laboral al inicio de la carrera, el 25,3% comenzó en la mitad y, residualmente, el 7,4% hacia el final de su carrera.

Con respecto a la etapa de la carrera en la que se encuentran, el 35,7% de los encuestados respondió que está en el inicio, el 32,5% se encuentra en el período final y el 31,8% restante está en la mitad de sus estudios.

Los motivos que los estudiantes dieron acerca de por qué trabajan fueron, en su mayoría (73,1%), relacionados a una necesidad económica. Mientras que el 24,3% dijo que lo hace para aprender y sumar experiencia en la carrera. Otros (1,5%) respondieron que trabajan porque les sobra el tiempo y el 1,1% expresó que lo hace para adquirir contactos.

La carga horaria es otro factor significativo que afecta a los estudiantes que trabajan. El 71,2% de los consultados dijo estar más de 12 horas fuera de su hogar, el 19,1% declaró que está 8 horas fuera, el 5,7% 6 horas y una pequeña minoría (4%) pasa sólo 4 horas fuera de su vivienda.

La situación que tiene que afrontar un estudiante que trabaja no es del todo fácil. La mayoría de los jóvenes que respondió la encuesta afirmó contar con menos tiempo libre (24,3%), tener poco tiempo para estudiar (17,6%) y estar más estresado (11,2%). Un 35,4%, de hecho, aseguró sentir todas esas experiencias.